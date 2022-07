Jamajčanky ovládly finále stovky, šampionkou je popáté Fraserová-Pryceová

Eugene (USA) - Jamajské sprinterky napodobily úspěch Američanů a ovládly finále závodu na sto metrů. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová je popáté mistryní světa v této disciplíně, tentokrát v rekordu šampionátu 10,67 sekundy. Celkem má desáté světové zlato. Hned za ní na šampionátu v Eugene finišovaly její krajanky Shericka Jacksonová a Elaine Thompsonová-Herahová.

Pětatřicetiletá Fraserová-Pryceová potvrdila, že s věkem nic neztrácí na své rychlosti. Ve finále měla od začátku navrch a zopakovala výkon, kterým vstupovala do soutěže jako vedoucí žena letošních tabulek. Na atletickém MS na stovce od Berlína 2009 neprohrála. Nemá jen titul z Londýna 2017, kdy chyběla kvůli porodu syna Zyona.

Jacksonová si vylepšila osobní rekord na 10,73 sekundy a získala stříbro. Porazila o osm setin sprinterskou královnou loňských olympijských her v Tokiu Thompsonovou-Herahovou.

V historii ženské stovky jsou Jamajčanky prvním národem, který kdy na MS obsadil kompletní stupně vítězů. V kouli se tentýž historický počin podařil Američanům. Svůj první světový titul získal světový rekordman a dvojnásobný olympijský vítěz Ryan Crouser, kterého na pódiu doplnili Joe Kovacs a Josh Awotunde.

Favorizovaný Crouser neměl cestu za vysněným triumfem úplně jednoduchou. Po prvních pokusech byl až třetí. Rychle se vrátil do čela, ale pak ho v páté sérii výkonem 22,89 metru připravil o vedení dvojnásobný mistr světa Kovacs. Crouser jeho výkon vzápětí o pět centimetrů překonal a vytvořil nový rekord šampionátu 22,94. Finálové pokusy už na pořadí v čele nic nezměnily.

První dvě místa obsadila domácí výprava v závodě na 110 metrů překážek. Titul obhájil Grant Holloway (13,03) před Treyem Cunninghamem (13,07). Hořký závěr atletické kariéry před přechodem k americkému fotbalu prožil spolufavorit Devon Allen. Třetí muž historických tabulek měl ve finále startovní reakci o jedinou tisícinu sekundy rychlejší, než je povolená desetina sekundy, a byl diskvalifikován.

Do finále vůbec nenastoupil olympijský vítěz Hansle Parchment z Jamajky, který se při závěrečné rozcvičce na stadionu zranil. V prořídlé konkurenci se z bronzu díky osobnímu rekordu 13,17 radoval Španěl Asier Martínez. Finálový běh nakonec dokončilo jen pět překážkářů.

Americký double byl k vidění také v tyčkařském sektoru. Mistryní světa se poprvé v kariéře stala Katie Nageotteová, která tak navázala na loňské olympijské zlato. Skočila 485 napoprvé, čímž připravila o vedení do té doby bezchybnou krajanku Sandi Morrisovou. Dvojnásobná halová mistryně světa musela na 485 jednou opravovat a potřetí za sebou získala na venkovním MS stříbro. Třetí skončila Australanka Nina Kennedyová výkonem 480 centimetrů.

Diskař Bárta vypadl v kvalifikaci, překážkář Warholm poběží finále

Diskař Marek Bárta vypadl na mistrovství světa v kvalifikaci. Při debutu na velké mezinárodní akci hodil 62,90 metru, což bylo 75 centimetrů pod jeho letošním maximem, a obsadil patnácté místo. Od finálové dvanáctky ho dělil více než metr. Semifinále závodu na 400 metrů překážek na šampionátu v Eugene zvládli všichni favorité včetně olympijského vítěze Karstena Warholma.

Bárta byl spokojen jen s prvním pokusem, při němž poslal disk ke 63 metrům. "Přesně jak jsem chtěl začít, lehký technický hod, zajistit a pak to stupňovat," řekl České televizi. Jenže místo zlepšování byly další dva hody horší a ještě horší. "Bohužel pak jsem začal dělat drobné chyby v technice, nabalilo se to a byla z toho velká chyba. Ještě do posledního pokusu jsem si myslel, že to hodím. Mrzí mě, že se mi nepodařilo tam složit kompletně jeden dobrý pokus," litoval.

Finálové vyvrcholení bude mít ostře sledovaný comeback světového rekordmana na 400 metrů překážek Warholma. Dvojnásobný mistr světa, který se po červnovém zranění vrátil až v rozběhu v Eugene, vyhrál své semifinále za rovných 48 sekund. Finále, kam hladce postoupili i další medailisté z OH Rai Benjamin a Alison dos Santos, se uskuteční v úterý.

Výsledky mistrovství světa v atletice

Finále:

Muži:

110 m př. (vítr +1,2 m/s): 1. Holloway 13,03, 2. Cunningham (oba USA) 13,08, 3. Martínez (Šp.) 13,17, 4. Czykier (Pol.)13,32, 5. Zeller (Brit.) 13,33.

Koule: 1. Crouser 22,94, 2. Kovacs 22,89, 3. Awotunde (všichni USA) 22,29, 4. Walsh (N. Zél.) 22,08, 5. Romani (Braz.) 21,92, 6. Mihaljevič (Chorv.) 21,82, 7. Gill (N. Zél.) 21,40, 8. Piperi (USA) 20,93.

Ženy:

100 m (+0,8 m/s): 1. Fraserová-Pryceová 10,67, 2. Jacksonová 10,73, 3. Thompsonová-Herahová (všechny Jam.) 10,81, 4. Asherová-Smithová (Brit.) 10,83, 5. M. Kambudjiová (Švýc.) 10,91, 6. Hobbsová (USA) 10,92, 7. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,93, 8. Jeffersonová 11,03.

Tyč: 1. Nageotteová, 2. Morrisová (obě USA) obě 485, 3. Kennedyová (Austr.) 480, 4. Šutejová (Slovin.), 5. Stefanídiová (Řec.) obě 470, 6. Murtová (Fin.) a Li Ling (Čína), 8. Moserová (Čvýc.) všechny 460.

Sedmiboj (po prvním dnu): 1. Thiamová (Belg.) 4071 b. (100 m př.: 13,21 - výška: 195 - koule: 15,03 - 200 m: 24,39), 2. Vetterová (Niz.) 4010 (13,30 - 180 - 16,25 - 23,73), 3. Hallová (USA) 3991 (13,20 - 186 - 13,67 - 23,08), 4. Suleková (Pol.) 3982, 5. Vidtsová (Belg.) 3921, 6. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3798.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

1500 m - semifinále: 1. Kipsang (Keňa) 3:33,68.

110 m př. - semifinále: 1. Holloway (USA) 13,01.

400 m př. - semifinále: 1. Dos Santos (Braz.) 47,85.

Disk: 1. Alekna (Lit.) 68,91, ...15. Bárta (ČR) 62,90 - nepostoupil do finále.

Ženy:

100 m - semifinále: 1. Thompsonová-Herahová (Jam.) 10,82