Riga - I přes historickou prohru s Lotyšskem zůstává kouč českých hokejistů Kari Jalonen pozitivně naladěn a věří, že forma týmu bude na mistrovství světa v Rize podobně jako loni při cestě za bronzem na šampionátu ve Finsku gradovat. Možnými změnami v sestavě se bude zabývat i podle vývoje zdravotního stavu hráčů, řekl novinářům.

"Zůstávám pozitivní. Proti Lotyšsku byla tenká hranice mezi vítězstvím a prohrou. Byl to opravdu dobrý zápas, hodně soubojů, vysoká rychlost. V prodloužení jsme mohli rozhodnout. Tomášek dorážel puk, mohli jsme dát gól. Oni se dostali k dorážce a dali ho," řekl Jalonen. Nehledal výmluvu v tom, že jeho tým sehrál na rozdíl od Lotyšů dva zápasy ve dvou dnech. "Vždycky můžeme najít nějakou omluvu. Jasně, oni odpočívali a možná to trochu vliv mělo, ale takový turnaj je a my v tom nemůžeme hledat důvod."

Lotyši přestříleli český tým 35:25, ale Jalonen si dělá ze zápasů vlastní analýzu "superšancí", podle kterého se jednalo o zcela vyrovnaný zápas. "Superšance za šedesát minut - my máme 10, oni 11. Přesilovky a oslabení - my máme čtyři, oni tři. Superšance v prodloužení čtyři ku třem. Celkově šance vstřelit gól 18 ku 17 pro nás. Přitom oni měli 35 střel na branku, my 25. Ale měli spoustu střel z úhlu, které většinou neprojdou do brány," líčil Jalonen a ukazoval novinářům statistiky namalované na taktické tabuli.

Oproti vítězným duelům se Slovenskem (3:2) a s Kazachstánem (5:1) postrádal lepší forčeking. "Musíme to napadání zlepšit. V prvních dvou zápasech to bylo dobré, teď naši útočníci byli příliš daleko od sebe. Chceme být agresivnější. Proti Slovinsku to bude úplně jiný zápas. A potom Norové," podotkl Jalonen. Po prohře s Lotyši těžké spaní neměl. "Já mám v hlavě pořád nějaké nápady. Ale musím spát, s tím problém nemám. Stačí mi pět šest hodin spánku."

Dnes už byli po zraněních poprvé na ledě útočníci Filip Chlapík a Filip Chytil, případné změny v sestavě bude ale Jalonen teprve řešit. "Musíme se na to podívat," prohlásil. O sestavě se bude bavit s asistenty Liborem Zábranským a Martinem Eratem a celým realizačním týmem.¨

"Měl bych vnést víc jasno do rolí v trenérském týmu. Martin Erat má na starost přesilovku a bavíme se spolu jen o ní, jestli provedeme nějaké změny. (Videokouč Fredrik) Norrena dělá oslabení a koncentruje se na něj a přesilovkové formace soupeřů. (Trenér brankářů) Zdeněk Orct má hlavní plán, pokud jde o gólmany. S tím mě seznámí den před zápasem a nahlásí jednoho z gólmanů, jehož chce nasadit. Obvykle s ním souhlasím," popsal Jalonen.

Na MS zatím dostal dvakrát příležitost Šimon Hrubec z Curychu, který chytal na úvod se Slovenskem a v pondělí s Lotyšskem. V sobotu proti Kazachstánu se představil Marek Langhamer z Ilvesu Tampere. Karel Vejmelka z Arizony byl v posledních dvou duelech jen na střídačce, v prvním na tribuně. "Moje odpovědnost je, zda změnit určitého brankáře, přesilovku, oslabení. A oni rozhodují za svůj úsek. Neříkám Orimu, kdo bude chytat a kdo ne. On mi říká, kdo nastoupí a kdo je náhradník. Teď si musíme sednout a prodiskutovat, jaký bude hlavní plán na další čtyři zápasy," prohlásil Jalonen. Na dotaz, zda se mu líbil Hrubcův výkon proti Lotyšsku, odvětil: "Ne stoprocentně."

Představu na další zápasy se Slovinskem, Norskem, Švýcarskem a Kanadou budou s Orctem teprve probírat. "Je to Oriho práce, aby plán vytvořil, pak mě s ním seznámí a prodiskutujeme ho," prohlásil Jalonen. "Je to jeho rozhodnutí. On se na to specializuje. Já ho musím podporovat a věřit tomu, co řekne. A pak je to moje zodpovědnost. On to ví. Mám svou zodpovědnost," doplnil Jalonen.

Doufá, že se týmu už budou vyhýbat zranění. Čeká na návrat Chlapíka po zranění v horní části těla po zákroku na hlavu slovenského beka Patrika Kocha i v obličeji zraněného Chytila. S celoobličejovým krytem kvůli vyraženým zubům a zlomenině čelisti hraje další útočník Jiří Smejkal. Kapitán Roman Červenka jej těsně přes šampionátem sundal po zranění z Vídně. "Už tři kluci. To jsem ještě nezažil. Ale doufám, že se to zlepší a smůla se obrátí ve štěstí. Proto jsme chtěli v pondělí změnit lajny. Červus, Sedlák a Kubalík hráli velmi dobře, dali dva góly. Ale prohráli jsme. Teď ještě nevíme, s kým můžeme počítat ve čtvrtek," dodal Jalonen.