Jalonen si pochvaloval podařený vstup do zápasu a jisté čtvrtfinále

Riga - Na rozdíl od čtvrtečního utkání se Slovinskem českým hokejistům vyšel vstup do dnešního zápasu na mistrovství světa v Rize s Norskem, nabytý náskok udrželi a kouč Kari Jalonen si mohl po výhře 2:0 pochvalovat, s jakým elánem jeho svěřenci nastoupili. Třiašedesátiletý Fin, který dovedl loni v Tampere a Helsinkách český národní tým k bronzu, po pěti zápasech s předstihem postoupil se svými svěřenci do čtvrtfinále.

"Bavili jsme se o tom, jak zápas začneme. Právě o tom byl předzápasový mítink, abychom odstartovali s velkou energií. Odehráli jsme opravdu dobrou první třetinu, ale ta druhá...," řekl novinářům Jalonen. Ve druhém dějství jeho tým hrál 11 minut v oslabení i kvůli vyloučení Daniela Voženílka na pět minut a do konce utkání, přitom do té doby byl s 20 trestnými minutami z předešlých čtyř zápasů druhý nejslušnější na turnaji za Německem.

"Obrovské uznání patří těm, kteří nastupovali v oslabení. Odvedli opravdu skvělou práci. Vejmelka také odvedl výbornou práci za obranou. Udržel stav 2:0. Ve třetí části už jsme hráli velmi chytře, nic jsme jim nedovolili. Líbilo se mi, jak hráči bojovali. To bylo důležité," uvedl Jalonen, jemuž chyběla bojovnost ve čtvrtečním utkání se Slovinskem (6:2), v kterém Češi po první třetině prohrávali 0:2.

V závěrečné části zařadil do hry také třináctého útočníka Filipa Chlapíka, aby při Voženílkově absenci mohl střídat kompletní čtyři útoky. "Dali jsme Smejkyho (Jiřího Smejkala) do čtvrté formace, abychom mohli i dál hrát na čtyři lajny," prohlásil. Nepříjemný během dlouhé pasáže oslabení byl i fakt, že ofenzivní lídři týmu trávili dlouhý čas na střídačce. "Je pravda, že tihle hráči trochu ztratili rytmus. Protože skoro nehráli. Ale odvedli dobrou práci."

Voženílkův zákrok nechtěl moc hodnotit. Sudí Miroslav Štolc a Andre Schrader, který byl v úterý v duelu se Slovenskem u nepotrestaného zákroku Patrika Kocha na hlavu Chlapíka, si naražení Mattiase Nösterböho na mantinel prohlédli ze záznamu na videu a Voženílka poslali do kabin. Otřesený norský bek ze zápasu odstoupil. "Věděl jsem, že se půjdou podívat na video. Protože to bylo tak na hraně. Ale teď se na to musím jít podívat," konstatoval Jalonen a přidal srovnání se zákrokem Kocha. "Takhle to prostě to je. Jde to takhle...," ukázal rukou vlnovku.

"Rozhodčí jsou rozhodčí. Oni rozhodují. Když už jsme u toho, nelíbily se mi některé jejich verdikty ve druhé třetině. Třeba u Lence. To se vůbec neblížilo faulu. Ano, zdržování hry (za vyhození puku Davida Němečka), to je vyloučení. Nechci je obviňovat, musejí dělat svoji práci a snaží se být féroví ke všem. Ale je pravda, že jsem s nimi debatoval na začátku třetí části. Říkám jim: 'Musíte být féroví. Na obě strany,'" podotkl. Odpověď nekonkretizoval. "Odpovídali různé věci," usmál se Jalonen.

Líbilo se mu, jak tým bojoval. "Tohle bylo skvělé. Byl to těžký zápas, musím ocenit norský tým. Jak se snažil forčekovat. Šli po nás. Hlavně v první části. I ve třetí, ale to už jsme byli připraveni jim to překazit," řekl Jalonen a ocenil brankáře Karla Vejmelku. "Nula je vždycky velká věc pro brankáře, stejně jako pro celý tým. Každý potřebuje sebedůvěru. Ten, kdo dává góly jako Kubalík. I Vejmelka, který má nulu."

Pochválil i útočníka Radana Lence, který po pátečním připojení k týmu za zraněné Filipa Chytila a Lukáše Sedláka hned naskočil do zápasu. "Byl jedním z hráčů, kterého jsme udržovali v tréninku. Znal svoji roli. Slíbil, že se bude udržovat. Bruslil s Libercem a byl třikrát na ledě. Jeho výkon byl dobrý. Nebyla to pro něj jednoduchá situace," uvedl Jalonen.

Ztrátu Chytila a Sedláka bere jako realitu, s níž se mužstvo musí vyrovnat. "Nemůžeme si říkat, že je nemáme. I tak máme výborný tým. Navíc máme v kabině týmovou fotku, kde jsou také oni dva. Byli důležitou součástí mužstva. Jasně, přišla smůla. Ale pořád jsou s námi na fotce. Jsou naší součástí," řekl.

S jistotou účasti v play off bude jeho tým v neděli proti Švýcarsku a v úterý proti Kanadě bojovat o co nejlepší nasazení. "Máme dva zápasy, na které se teď budeme soustředit. Bereme to krok po kroku," uvedl Jalonen.

Nejdříve se s týmem bude snažit zastavit dosud suverénní Švýcarsko, které dnes zdolalo i Kanadu 3:2 a je bez ztráty. "Nechci nic říkat, protože je tady jeden švýcarský novinář," smál se Jalonen. "Je to můj kamarád. Takže už tohle téma nechme. Ale ne... Mají opravdu dobrý tým," dodal kouč.