Jalonen si cenil důležité výhry, ale naštval ho nepotrestaný faul na Blümela

Tampere (Finsko) - Trenér českých hokejistů Kari Jalonen byl po dnešním důležitém utkání proti Norsku rád, že jeho svěřenci dosáhli na všechny tři body, důležité v postupových počtech směrem k vyřazovacím bojům. Zkušený Fin dal však jasně najevo, že se mu vůbec nepozdávalo posouzení situace ze třetí třetiny, kdy Andreas Martinsen nešetrně zasáhl Matěje Blümela. Pro českého útočníka v tu chvíli zápas skončil.

"Byla to skvělá a moc důležitá výhra, ty tři body jsme si zasloužili. První a třetí třetina patřily nám, ve druhé jsme začali hrát až moc bohorovně a na krásu, bez pokory. Ztráceli jsme puky při přechodu do útoku a Norové tam měli své šance," ohlédl se za zápasem Jalonen v rozhovoru s novináři.

Následně dal jasně najevo svou nespokojenost s výkonem rozhodčích. "Na konci tam byla spoustu emocí. Líbilo se mi, jak hráči drželi spolu. Mluvil jsem s rozhodčími a supervizory o zákroku na Matěje Blümela. Nerozumím tomu, proč nepoužívají nástroje, které mají," štvalo Jalonena.

"Okamžitě po nárazu jsem dostal zprávu od našich lidí na tribuně, že to byl úder čistě do hlavy. A víte, co mi řekli? Že nikdo z nich neviděl kontakt s hlavou, ale úder do hrudi. Ale vždyť to viděl každý!" zdůraznil Jalonen k zákroku, po němž zůstal mladý český útočník na ledě hodně otřesený. "Ten hráč je zraněný, rozhodčí mají šanci se podívat na videu a pak udělat rozhodnutí, ale oni nešli. Tomu nerozumím. Jasná chyba vůči nám. A nebylo to tady poprvé," dodal.

Zdravotní stav Blümela, jenž na turnaji podává skvělé výkony, bezprostředně po utkání neznal. "Nevím, musím si promluvit s doktorem. Bylo tam hodně emocí. Líbilo se mi, jak hráči reagovali. Převzali řízení toho zápasu, protože nedůvěřují rozhodčím," ocenil Jalonen přístup svých svěřenců.

Rozhodčí ho zatím nepřesvědčují v průběhu celého turnaje. "Stěžoval jsem si už po Švédsku a dali mi za pravdu. Ale to je pozdě. Je tu opravdu tenká hranice mezi výhrou a prohrou. Musí se držet pravidel a být féroví ke všem. Ale víc o tom nechci mluvit. Líbilo se mi, jak to tým zvládl. Vejmelka zejména ve druhé třetině chytal tak, že jsme díky němu mohli vyhrát. A teď je vše v našich rukách," pochvaloval si Jalonen.

Dotaz na další výborný výkon Davida Pastrňáka, jenž dvakrát skóroval a na jeden gól nahrál, vyvolal u kouče národního týmu velký úsměv. "Pasta? Kolik zápasů odehrál? Dva. A kolik dal gólů? Tři. Co víc na to říct. Ten útok funguje. A také speciální formace fungují. Dva góly v přesilovce, jeden do prázdné, jeden z nájezdu," vypočítal Jalonen.

Byl rád i za to, že se mezi střelce prosadil konečně Jakub Vrána. "Jeho výkon se mi líbil. Vstřelil důležitý gól v přesilovce. To jsou ty malé věci, které potřebujeme a které nám pak zapadají do sebe. Dodá nám to sebevědomí. Nejenže dal gól, on hraje velmi dobře. Každý mluví o tom, že nedává góly. Důležité však je, že hraje pro tým; dře, dává do toho srdce i duši," ocenil Jalonen.

Stejně tak ho potěšil výkon poslední posily Davida Kämpfa. "Líbil se mi, je to dobrý hráč. Musíte si navíc uvědomit, že přiletěl teprve včera. Je soutěživý, měl tam šance. Do obrany i útoku nám pomohl tím vybalancovaným výkonem," řekl Jalonen.

Z mužstva cítí, že je v něm čím dál lepší duch. "Je to tak. Ale tak to při turnaji bývá. Začali jsme tak nějak kostrbatě, ale teď je v kabině opravdu vítězná nálada, mám z toho dobrý pocit. Nejde o taktické věci, ale o ten pocit jako takový. Hráči drží spolu, makají společně. Jsou jako rodina. Teď půjdeme proti USA a Finsku. Venku svítí sluníčko, tak zítra snad načerpáme nějakou energii a budeme dobře připravení," přál si Jalonen.