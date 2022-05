Jalonen: Přesně víme, jaký soupeř proti nám bude stát a co nás čeká za zápas

Tampere (Finsko) - Kouč českých hokejistů Kari Jalonen věří, že trenéři i mužstvo budou na čtvrtfinále mistrovství světa připravení natolik dobře, aby čtvrteční zápas proti Německu zvládli. Za zásadní považuje vybalancovaný disciplinovaný výkon soudržně hrajícího týmu, při němž se budou hráči držet nastaveného systému.

V úterý večer ještě trenérský štáb rozebral porážku s Finskem (0:3), ráno už ale napnul všechny síly ke čtvrtečnímu duelu. "V Helsinkách jsme měli pozorovatele, který nám řekl o soupeři vše, co vypozoroval. Máme samozřejmě i statistiky a video. Naprosto přesně víme, proti komu a jaký zápas náš čeká," řekl dnes Jalonen novinářům.

"Němci mají velké hráče, bude to zápas se spoustou soubojů. Hrají dobře v obraně i v útoku, už deset gólů dali z kontrů. Hrají dobře přesilovky. Naše hra bude muset být dobře vybalancovaná. Ale myslím, že v tom nebude problém, protože právě taková naše hra je. Samozřejmě bude zapotřebí, abychom s ohledem na dobré přesilovky Německa byli disciplinovaní," varoval Jalonen.

Přes porážku s Finy neplánuje překotné změny. "Nechceme měnit vůbec nic. Musíme věřit systému a plánu, který si pro zápas nastavíme, právě pro tento moment jsme ho celou dobu den po dni pilovali. A také je třeba věřit hráčům, protože je to jejich hra, oni budou na ledě. Ještě zítra ráno v Helsinkách jim ukážeme nějaká videa k vhazováním, forčekinku a podobně, samozřejmě včetně oslabení a přesilovek. Držíme se rutiny zaběhlé po celou dobu turnaje," uvedl Jalonen.

Jako problém nevnímá ani fakt, že za poslední dva zápasy vstřelili jeho svěřenci jedinou branku. "Finsko za celý turnaj dostalo pět branek. Není to jenom o nás, že bychom měli potíže se prosadit. Finové prostě hrají opravdu dobře. A proti Spojeným státům to bylo o jedné brance. A byli jsme to my, kdo sebral tři body, to bylo důležité."

Stejně tak ho neznepokojuje, že se po úchvatném rozjezdu a pěti bodech ve dvou zápasech zasekl David Pastrňák, jenž zůstal dvakrát po sobě bez bodu. "Včera měl nějaké šance, ale já nehodlám počítat nějakému hráči body, ať jde o kohokoliv. David je skvělým hráčem a lídrem, ale tohle je týmová hra. Potřebujete týmového ducha - vyhráváte jako jeden tým a stejně tak i prohráváte jako jeden tým," zdůraznil Jalonen.

"Nemám rád, když se jednotlivcům počítají body. Ti hráči jsou jednotkou, která pracuje společně na nějakém cíli. Víme, že Pastrňák je výborným hráčem a má schopnosti na to, aby góly dával. Ale je to třeba vidět z trochu jiné perspektivy. O tomhle příští zápas nebude," řekl Jalonen.

Důležitá pro úspěch bude vedle hokejových dovedností i vítězná mentalita. "Jako hráč musíte jít do zápasu s tím, že ho hrajete s tímhle týmem jednou za život, že si to chcete naplno užít a uspět. Bojujete přece za celou zemi. Neohlížím se na to, jak to bylo v minulých letech, že se často nedařilo českému týmu postoupit dál. Na to vůbec nehledím, koukám dopředu. Potřebujeme odehrát dobrých celých 60 minut se stoprocentním výkonem každého z hráčů, který bude v sestavě," řekl Jalonen.

Po úterním utkání opět vyjádřil nespokojenost s výkony rozhodčích. "To je už docela šílené. Odehráli jsme sedm zápasů a skoro v každém se něco objevilo, je to pořád ten samý příběh. Včera poslali na trestnou lavici Červenku se Zohornou, ale nerozumím tomu, za co to bylo. Oni k faulu nebyli ani blízko. Pak si s rozhodčími promluvím a oni najednou začnou vylučovat i Finy. Nerozumím tomu, co za tím je," podivoval se kouč.

Mezi nespokojenými kouči v tomto ohledu není osamocený. "Je to docela smutné. Každý ví, jak moc tenká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem, výhrou a porážkou. Proti Spojeným státům americkým i Finsku to byly opravdu těsné zápasy. Sudí se musí řídit pravidly, nad ničím nepřemýšlet a nespekulovat. Žádám od nich jediné - aby rozhodovali v duchu fair play. Snad se toho ve čtvrtek dočkáme a nebudou dělat chyby," uvedl Jalonen.