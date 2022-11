Jalonen po výhře nad Finy: Klíčovým bodem byl týmový výkon a přístup všech hráčů

Turku - Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen byl s dnešním vystoupením svých svěřenců na turnaji Karjala velmi spokojený. Po vítězství 5:2 nad domácími Finy vyzdvihl především dodržení taktiky a týmový výkon. Pochválil také oba nováčky Martina Janduse a Davida Vitoucha, kteří prožili vítězný debut v národním mužstvu.

Češi se prezentovali diametrálně odlišným představením než při čtvrteční premiéře v nové sezoně na mezinárodní scéně, na jejímž konci slavili v Českých Budějovicích výhru 4:1 Švédové. Zatímco proti Tre kronor měl národní tým jen povedené pasáže, které prostřídal s výpadky, dnes v Turku nabídl ucelený výkon.

"Klíčovým bodem byl týmový výkon, přístup všech hráčů. Přesně o tom jsme během páteční porady mluvili. Chtěli jsme hrát více jako tým, držet pohromadě. Teď se to povedlo, jak mohl každý vidět. Všechny lajny se držely naší hry, jakou jsme chtěli hrát, všichni věděli, co mají dělat v daných situacích. Tohle mi trochu chybělo v Českých Budějovicích, teď to tam ale bylo," řekl novinářům Jalonen.

Ačkoli na střely mezi tyče vyzněl zápas poměrem 28:19 pro domácí mistry světa a olympijské vítěze, Češi proměňovali šance a dávali góly. "Vždycky říkám, že tohle je ta nejtěžší věc v hokeji - skórování. Můžete mít mnohdy spoustu superšancí, ale gól přesto nedáte. A jindy vám tam zase padne skoro všechno. Tak to chodí," podotkl Jalonen.

Dobrý pocit ho mohl hřát i proto, že se mu podařilo nachystat mužstvo natolik, aby výborným výkonem překvapilo domácí, které vede Jukka Jalonen, s nímž se finský kouč ve službách české reprezentace velmi dobře zná. "On ví, jak hrajeme. Potkali jsme se ve vzájemném utkání naposledy (na letošním mistrovství světa) v Tampere. Dnes jsme skvěle plnili taktické věci a hráli jsme dobře na obou koncích kluziště," podotkl Jalonen.

Osobními výkony ho potěšili oba reprezentační nováčci - sparťani Jandus s Vitouchem. "Oba předvedli velmi dobré výkony. David Vitouch i Martin Jandus si budou tenhle zápas pamatovat do konce života," uvedl Jalonen.

Ačkoli to pro něho nebyla první konfrontace s finským národním týmem, dostal otázku, zda je pro něho dnešní výhra stále něčím speciálním. I s ohledem na to, jak úspěšné roky v Turku prožil. Za pět sezon zde bývalý výborný útočník čtyřikrát slavil titul finského šampiona. "Trochu ano," odvětil s úsměvem. "Opravdu ale jen trochu, nic velkého. Ale jasně, tohle je moje domovské město. Měl jsem tu celou rodinu i kamarády. Všichni nám fandili, přáli mi to. Měli na sobě dokonce i české dresy. Mám to tu rád," doplnil Jalonen.