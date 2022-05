Jalonen po prohře s Finy: Speciální zápas, velká vzpomínka, ale bolavá porážka

Tampere (Finsko) - V mnoha ohledech zvláštní zápas prožil v dnešním souboji českých hokejistů s Finy v Tampere trenér národního týmu Kari Jalonen. Na mistrovství světa stál poprvé proti mužstvu své rodné země, které hnalo na zteč zaplněné publikum. Ačkoliv toužil po vítězství, Češi se poprvé na letošním šampionátu gólově neprosadili, ale porážka 0:3 jim paradoxně zajistila do čtvrtečního čtvrtfinále papírově příhodnějšího soupeře. Vyzvou Německo, zatímco v případě plného zisku by šli na Kanadu.

"Je to bolavá porážka, to každopádně. Pro mě to byl samozřejmě speciální zápas. Mrzí mě, že jsme Finsko nedokázali porazit. Navždy to ale pro mě bude velká vzpomínka," řekl v úvodu rozhovoru s novináři Jalonen, jenž při působení na finské střídačce dovedl tým na MS 2016 ke stříbru.

S výkonem svých současných svěřenců byl přes porážku vcelku spokojený. "Líbilo se mi, jak jsme hráli. Vyzvali jsme Finy s nejlepší defenzivou v turnaji. Na začátku druhé třetiny jsme mohli převzít taktovku, tam jsme měli skórovat. Zápas by to změnilo. Znovu musím říct, že se mi nelíbil výkon rozhodčích. Fauly Červenky a Zohorny nebyly. Rozhodčí to pískli z velké dálky. V takovém zápase je to těžké, ale je to, jak to je. Teď koukáme na čtvrteční čtvrtfinále s Německem," podotkl Jalonen.

O osudu utkání rozhodla především první třetina, po níž vedli domácí Seveřané 2:0. "Ale neřekl bych, že byla z naší strany tak špatná. My jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech, zatímco Finové měli před tímhle utkáním dva dny volno. Musíme vidět i tohle, měli více energie. Takový byl ale rozpis zápasů, to tak prostě je. Líbila se mi tvrdost v soubojích, vhazování. Kluci odvedli dobrou práci," chválil mužstvo přes porážku Jalonen.

Ohledně čtvrtfinálového soupeře nechtěl připustit ani náznak spekulací. "Nemyslím si, že by to na nás mělo nějaký vliv. My plně respektujeme všechny soupeře," zdůraznil Jalonen. "Německo tu hraje velmi dobrý turnaj, můj kamarád skautuje celou skupinu A od samého začátku, takže vím, jak hrají. Viděl jsem jejich zápasy, všechno máme navíc připravené od našich videotrenérů. Vůbec jsme nespekulovali, zda půjdeme na Kanadu nebo Německo," ujistil Jalonen.

Jedinou menší nepříjemností je nutnost přesunu do Helsinek, kde se odehrají dvě čtvrtfinále, zatímco vyvrcholení turnaje od semifinálových bojů už proběhne pouze v Tampere. "Není to ale žádný problém. Počítali jsme s tím, že to může přijít. Jen si ještě musíme počkat, jaký nám bude přidělen čas začátku utkání. Teď půjdeme na hotel, dáme si večeři, vyspíme se a zítra pojedeme do Helsinek," uzavřel Jalonen.