Jalonen po nominaci na MS: Musel jsem udělat několik hodně těžkých rozhodnutí

Praha - Kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen při oznámení nominace na mistrovství světa ve Finsku přiznal, že nebylo snadné vybrat finální pětadvacítku hráčů, kteří na šampionát odletí. Společně s kolegy a generálním manažerem Petrem Nedvědem volili i podle možností využití jednotlivých hráčů pro různé herní situace. Věří, že se rozhodli natolik správně, že tým může usilovat o zlato.

"Musel jsem udělat několik hodně těžkých rozhodnutí. Bohužel tak to je, jinak to nejde. Máme své důvody, proč jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli," prohlásil Jalonen na tiskové konferenci na ruzyňském letišti.

Sedm hráčů se udrželo v týmu od prvního kempu, který byl koncem března v Plzni. "Ale chtěl bych poděkovat všem, kteří se v posledních šesti týdnech přípravy zúčastnili. Celkem jsem jich viděl 52, všechny jsem je poznal. S každým jsem si sednul, s každým jsem měl výstupní mítink. Chtěl jsem se s nimi seznámit hokejově, ale i lidsky. Jsem rád, že se mi to povedlo a vím o nich víc," pochvaloval si Jalonen.

Je velmi spokojen s tím, jak se daří brankářům Karlu Vejmelkovi a Marku Langhamerovi. "Teď budou doplněni ještě o Lukáše Dostála, který se připojí v pondělí. Jsou všichni na skvělé úrovni. V obraně se snažíme najít pro každého obránce roli. Nejen pro hru pět na pět, ale také na přesilovky a oslabení. Podobné je to u útočníků, také oni mají své úlohy. Tohle byl klíč celé nominace, kterou jsme ladili ve Švédsku,“ řekl Jalonen.

Nejtěžší rozhodnutí, které musel udělat? "Najít osm obránců bylo hodně těžké. Říct těm dvěma že děkujeme, ale že končí, to nebylo snadné. Tak to ale je. Těžký byl samozřejmě také konec Filipa Chlapíka. Když jsem podepsal smlouvu s českým národním týmem, hodně často jsem sledoval Spartu. Viděl jsem spoustu zápasů, on v extralize dominoval, v play off Spartě pomohl do finále. Nakonec rozhodlo to, že jsme ho neviděli mezi hráči na přesilovku, to bylo klíčové," uvedl Jalonen.

K možnému složení jednotlivých formací nechtěl být konkrétní. "Mám určité nápady, něco už jsme vyzkoušeli ve Švédsku. Nějaké možnosti spolupráce se nám tam rýsují, ale uvidíme. Všechno ještě chci probrat s kolegy."

Mužstvo by ještě mohli posílit další hráči z NHL. "S Petrem Nedvědem jsme o tom dost mluvili a budeme sledovat výsledky v play off. Víme, že některé týmy už nejsou daleko od vyřazení. I na opačné straně máme několik kandidátů. Uvidíme, co se bude dít dál v prvním kole," řekl Jalonen.

Za šest zápasů Euro Hockey Tour, které pod jeho vedením odehrál národní tým na dvou turnajích, nenašel přemožitele v základní hrací době. České i Švédské hry jeho svěřenci vyhráli.

"Turnaje byly dobrým testem pro mistrovství světa. Jsem rád, že jsme podstoupili těžká utkání a ve většině z nich jsme dokázali najít cestu k vítězství. Celkově mám opravdu radost z toho, jaká je aktuálně situace. Všichni jsme zdraví, hráči nemají větší ani menší zranění, což je pro tým vždy hodně důležité," podotkl Jalonen.

"Výsledky jsou pro nás velmi dobré. Jsem hlavně rád, že jsme v týmu vybudovali sebedůvěru a víru ve styl hokeje, který praktikujeme. To je nejlepší věc, kterou jsem si ze Stockholmu přivezl," dodal Jalonen.

Mezi přednostmi vyzdvihl defenzivní stránku hry. "Sledoval jsem zpětně naše zápasy. Jestli chcete na mistrovství světa uspět, musíte hrát velmi dobře v obraně. My ale vedle toho máme navíc hráče, kteří umí dát gól a najít cestu k vítězství," řekl Jalonen.

"Ve Stockholmu to byly těsné zápasy, ale podařilo se nám je zvládnout včetně zápasu, který byl po čtyřiceti minutách 0:0. Myslím, že důležité budou speciální formace. Přesilovky nám fungovaly a kluci v oslabení dělali dobrou práci. Naše přesilovkové góly byly podobné, musíme na tom pracovat i v Tampere," uvedl Jalonen.

Věří, že na MS může tým naplnit i ta nejvyšší očekávání. "Když turnaj odstartuje, musíme jít den po dni, zápas po zápasu. Šampioni neuvažují, jaký výsledek uhrají ve finále. Musíme se soustředit na každý jednotlivý zápas a dokázat se nachystat na ten další. Hodně jsme o našem cíli mluvili. Všichni ví, že když jedeme na mistrovství světa, máme vždy dokázat něco velkého. Jsem realista a vím, že můžeme vyhrát zlato, ale pouze když půjdeme den po dni a zápas po zápasu," prohlásil Jalonen.