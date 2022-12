Jalonen opět slavil výhru v Jäähalli, kde dovedl k titulu IFK Helsinky

Helsinky - Trenér Kari Jalonen si i podruhé na lavičce české reprezentace užil výhru v Jäähalli, kde působil v letech 2008 až 2011 jako kouč IFK Helsinky a loučil se mistrovský titulem. V květnu při cestě za ziskem bronzu na mistrovství světa dovedl tým ve finské metropoli k vítězství nad Německem 4:1 a dnes na startu Švýcarských her se radoval proti Finsku z výsledku 3:2. Velký podíl na výhře přisoudil dvaašedesátiletý kouč brankáři Šimonu Hrubcovi.

"Musím pochválit brankáře, Hrubec nám dal šanci vyhrát. Jsem spokojený s první a třetí třetinou. Ve druhé jsme byli pod tlakem v našem obranném pásmu. Finové byli velice silní v soubojích. Ale celkově to byl dobrý start do turnaje," řekl Jalonen.

Češi porazili Finy i v listopadu na turnaji Karjala v Turku 5:2, kde oba góly inkasovali v oslabení. Tentokrát ubránili všechny čtyři přesilové hry soupeře a navíc při jedné sami udeřili: Ondřej Beránek v 6. minutě zvýšil na 2:0. "My koučové se učíme taky. Podívali jsme se na jejich přesilovky. Líbilo se mi, jak naše speciální formace hrály všechna ta oslabení," chválil Jalonen.

Gólman Hrubec, účastník mistrovství světa z let 2020 i 2021 a letošní olympiády, se pod ním představil poprvé. "Je skvělé, že ho máme zpátky v národním týmu po olympiádě. Jak už jsem říkal dříve, máme v Evropě skvělé brankáře a on je jedním z nich," prohlásil Jalonen, který po neúspěšném vystoupení pod pěti kruhy nahradil Filipa Pešána.

Proti rodnému Finsku překlopil svou bilanci na tři výhry z pěti zápasů. "Ale prohráli jsme v Tampere na mistrovství světa," chyběla Jalonenovi zatím výhra z nejdůležitější akce. Ale v hale IFK mu chutnala příjemně.

"Byl jsem na tomto stadionu šťastný, když jsem tady pracoval pro IFK tři roky. Tamhle visí titul z roku 2011. Je to vždycky mimořádné, ale hráli jsme s Finy už hodněkrát. Jsem hlavně rád, jaký výkon kluci podali," prohlásil.

Hala byla zaplněná jen 4358 diváky. "Bavil jsem se o tom s lidmi z marketingu finského hokeje a už tušili, že přijde jen tolik lidí. Je to samozřejmě smutné, čekali jsme, že bude plno, ale je před Vánocemi a v současné době musí lidi přemýšlet, za co budou utrácet peníze," dodal Jalonen.

Beránek skóroval v oslabení a cenil si hlavně vítězství Gólem ve vlastním oslabení přispěl Ondřej Beránek k vítězství českých hokejistů v úvodním utkání na Švýcarských hrách nad Finskem 3:2. V šesté minutě se dostal útočník Karlových Varů do úniku a v Helsinkách zvýšil náskok nad úřadujícími olympijskými vítězi a mistry světa na 2:0. Pro Beránka to byla ve 28. utkání za národní tým třetí branka. "Především si cením vítězství. Ale u toho gólu jsme to dobře ubránili, celkově jsme v zápase oslabení zvládali, což bylo velmi důležité. Na mém gólu měla podíl celá lajna, Čeče (Jiří Černoch) mi to dobře dal, já jsem si to protečoval. A pak už jenom rozhodlo štěstí, že se mi puk dobře odrazil. Jel jsem, zkusil jsem to mezi nohy a vyšlo to," popsal svůj únik. Těžil i z toho, že s Černochem hrají spolu v klubu. "Samozřejmě, hrajeme spolu celou sezonu, takže už o sobě celkem víme. Asi se to ukázalo i před vstřelenou brankou," pochvaloval si Beránek. Náskok 2:0 drželi Češi až do 50. minuty. A to přesto, že ve druhé třetině byli pod velkým tlakem Finů. "Nevyhrávali jsme souboje, které rozhodovaly. Nevyndávali jsme puk z pásma, což byl ten nejhlavnější faktor. Takhle nás Finové zamkli v pásmu, bylo to hodně nepříjemných dvacet minut, ale jsme rádi, že jsme nedostali žádný gól a že jsme druhou třetinu takhle zvládli," uvedl šestadvacetiletý odchovanec Karlových Varů. V jednu chvíli Finové uzamkli výběr kouče Kariho Jalonena na téměř tři minuty v obranném pásmu. "Bylo to strašně těžké. Tam se ale ukázal týmový duch, lehali jsme do střel, odbojovali to před bránou. Celý problém ale začal v momentě, kdy jsme přestali dostávat puky z vlastního pásma," podotkl Beránek. Trochu jej zarazilo, že se Jäähalli na zápas nezaplnila. "Bavili jsme se o tom s klukama, trochu nás to zarazilo. Čekali jsme plný dům, škoda. Finové jsou dobří fanoušci, už na Karjale v Turku to ukázali. Na zápas proti nám bylo vyprodáno. Zápas pak měl ještě větší grády," podotkl Beránek. Je i na druhém turnaji v sezoně po vystoupení na listopadovém turnaji Karjala a touží se probojovat třeba jako právě Černoch v minulé sezoně i na mistrovství světa. "Samozřejmě jsem moc vděčný za důvěru trenéra, chci mu to co nejvíce vrátit. Uvidíme, třeba v budoucnu vyjde i nějaký větší turnaj," dodal Beránek.

Hrubec při návratu do reprezentace zářil a byl rád, že týmu pomohl k výhře

Třiceti zákroky vychytal brankář Šimon Hrubec vítězství českých hokejistů v Helsinkách nad domácím Finskem 3:2 a vychutnal si při vstupu do Švýcarských her podařený návrat do národního týmu od únorových olympijských her v Pekingu. Plné ruce práce měl hlavně ve druhé třetině, kdy Finové český tým uzamkli v obranném pásmu.

"Motali nás. Bylo hrozně důležité, že jsme to udrželi," prohlásil Hrubec. V jednu chvíli domácí nepustili soupeře z pásma skoro tři minuty a čeští hráči na ledě toho měli plné zuby. "Já tam tahal nohy s nimi. K tomu, abyste tenhle tlak ustáli, potřebujete i velkou dávku štěstí. To jsme měli. Dobře, že neskórovali, protože to bylo asi 14:1 na střely pro ně. Druhá část se nám nepovedla. První byla skvělá. Pak bylo super, že jsme si výsledek dokázali pohlídat."

Hrubec držel čistý štít až do 50. minuty, kdy inkasoval kuriózně. Po střele Elmeriho Elonena nad sebe vyrazil puk, jenž se z výšky nakonec snesl do brankoviště a odrazil se za brankovou čáru. "Nevím, kam mi spadl. Šlo to přes vyrážečku do hokejky. Když už to letělo, věděl jsem, to letělo nade mě. Možná jeden z tisíce puků takhle vyletí nad vás," pospal situaci Hrubec.

"Osobně jsem čekal, že to letělo do sítě. Ale byl ještě jeden okamžik. Během toho zákroku jsem sekl svého obránce (Davida Němečka) do hlavy, na malou vteřinu jsem se podíval, jestli se mu něco nestalo. Tam jsem asi ztratil tu půlvteřinku. Začal jsem se vracet. Když jsem pak slyšel, že puk je ve vzduchu, kluci řvali. Už to bylo pod nohama. Musím se na to ještě podívat. Asi jsme si to tam kopli. Za mě velmi kuriózní gól," konstatoval Hrubec.

Přiznal, že měl o spoluhráče strach. Sám ani po zápase přesně nevěděl, o koho se jedna. "Vystřelil jsem ruku hodně rychle, hokejka ho sekla do plexi, naštěstí. Ani nevím, kdo to byl. V hokeji je hrozný fofr," prohlásil.

Bral to i tak, že si při první inkasované brance vybral předchozí štěstí. "Já jsem ho měl tolikrát, i my jako tým. I během druhé třetiny, i ke konci. Takže kdybych si stěžoval na smůlu, bylo by rouhání. Vzhledem k tomu, jak jsme to urvali," podotkl Hrubec.

Svůj výkon nechtěl moc hodnotit. "Nevím, já to beru jako výhru. Svoje výkony hodnotím hlavně podle kolonky výhry, prohry, to je to nejdůležitější. Ale jsem za to rád, že jsem ve druhé třetině klukům pomohl," podotkl gólman Curychu, který je na čele statistik švýcarské ligy.

"Já jsem se třeba ráno necítil až tak dobře. Ale vzhledem k tomu, jak to hraju dlouho, tak vím, že na tom vůbec nezáleží. Jak se člověk cítí ráno nebo ještě před rozbruslením. Jsou všechny proměnné. Může být dobrý trénink, špatný zápas. A naopak. Všechno už jsem zažil. Nepřikládám tomu vůbec váhu," podotkl.

Naposledy byl v reprezentaci na olympijských hrách, kde Češi poprvé na velké mezinárodní akci chyběli ve čtvrtfinále. "Chtěl jsem po olympiádě vyhrát. Nebyla vůbec jednoduchá. Když vezmu v potaz, že jsem čtyři dny předtím vylezl z hotelu, kde jsem byl zavřený kvůli covidu. A šel jsem rovnou chytat. Ale tak to je. Jsem moc rád, že jsem byl zase pozvaný. A že jsme vyhráli. Z toho mám radost," dodal Hrubec.