Jalonen o výhře nad krajany z Finska: Kluci mají radost, že dám peníze do kasy

Stockholm - Kouč Kari Jalonen se na druhý pokus na lavičce české hokejové reprezentace dočkal první výhry nad krajany z Finska. Minulý týden na Českých hrách v Ostravě jeho svěřenci podlehli týmu Suomi 1:2 po samostatných nájezdech. Dnes na Švédských hrách ve Stockholmu už ale porazili vítěze únorových olympijských her 3:1. Jalonen přiznal, že to pro něj byl výjimečný zápas.

"Nejvíc je to speciální pro hráče, protože jsem na nástěnku vypsal za výhru nějakou odměnu. Kluci mají radost, že dám peníze do kasy. Je to pro mě výjimečné. (Trenéra) Jukku Jalonena znám velmi dobře, totéž další lidi kolem. Jsem ale profesionál, výhry si cením a mám z ní velkou radost," řekl dvaašedesátiletý kouč, který finskou reprezentaci vedl v letech 2014 až 2016 po působení ve Lvu Praha v KHL.

Nástupce Filipa Pešána si v jedenáctém utkání na lavičce české reprezentace připsal osmou výhru a celkově uspěl jeho tým od porážky s Finy počtvrté za sebou. "Byli jsme silní v soubojích, hráli jsme opravdu dobře do defenzivy. Líbil se mi balanc, jaký jsme ve hře udržovali. Ve druhé třetině jsme byli lepší taky dopředu, dva góly toho byly důkazem. Jsem spokojený s hrou všech čtyř formací, každá měla svůj přínos. Výborný byl taky Vejmelka v brance, potřeboval takový zápas před startem mistrovství světa," prohlásil Jalonen.

Na gólmana Karla Vejmelku, který v národním týmu debutoval, šlo v utkání jen 12 střel. "Tak to někdy je. Většinu z nich ale pochytal, to je důležité. Pro něj je to opravdu cenná zkušenost. Hrál na jiném hřišti a v novém systému týmu. Jeho výkon byl dobrý," konstatoval Jalonen.

Po Českých hrách jeho tým prošel obměnou a zapojilo se jedenáct nových hráčů. Dnes se vedle Vejmelky zařadily do hry po obránci Filipu Hronkovi a kanonýrovi Jakubu Vránovi i další tři posily z NHL - obránce Radim Šimek a útočníci Tomáš Hertl a Dominik Simon.

"Je na to potřeba jít pomalu, skládat to dílek k dílku. Dávkovat informace postupně, chytře. Musíme si zápas analyzovat. Můj první dojem je ale dobrý, do systému noví hráči zapadli. Dostanou se do toho jen opakováním, to nějaký čas zabere. Musím si s klukama promluvit, jak se v tom cítili oni sami," podotkl Jalonen.

Zatím neprozradil, jestli kompletní šestici posil z NHL zařadí i do generálky na šampionát proti Švýcarsku, v které bude český tým v neděli v poledne bojovat o triumf na Švédských hrách. "Zatím nedokážu odpovědět. Nejdřív si s nimi chci promluvit, pobavit se, jak se cítili a jestli jsou stoprocentně zdraví. Uvidíme," dodal Jalonen.