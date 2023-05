Jalonen: Nespalo se mi dobře, chce to čas, abych vše zpracoval

Praha - Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen po dnešním návratu české výpravy z mistrovství světa přiznal, že po čtvrtfinálové porážce 0:3 s USA se mu jen ztěžka usínalo. Třiašedesátiletý Fin měl hlavu plnou myšlenek na to, co mohl udělat jinak a lépe, aby národní mužstvo místo odletu zůstalo v Tampere ještě přes víkend a bojovalo o medaile.

"Nespalo se mi dobře. Přemýšlel jsem dokola o tom, co se stalo a co se dalo třeba udělat jinak. Ještě to ale zabere nějaký čas, abych to celé naplno zpracoval a udělal si analýzu," řekl Jalonen během dnešního rozhovoru s novináři.

"Mistrovství světa je proces, v němž se musíte neustále zlepšovat. Vaše forma musí jít pořád nahoru směrem k utkání číslo osm ve čtvrtfinále. Vloni se to povedlo, letos ne," uvedl Jalonen, v němž přetrvával pocit, že český výběr nenaplnil svůj potenciál. "Věřím, že tým měl na to, aby hrál líp," dodal.

Velkou roli sehrála - nejen v jeho očích - zranění klíčových útočníků Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, kteří zůstali mimo hru a už do sestavy zpátky nenaskočili. Tým tak přišel hned zkraje šampionátu o dva centry.

"Utkáním s Lotyšskem se náš progres zastavil. Hledali jsme správné složení útoků a jako tým jsme už společně nedokázali růst a posouvat se. Odešli nám kluci, od kterých se čekaly góly. Za celý turnaj se nám trefilo jen pět útočníků. A to je strašně málo. Potřebovali jsme, aby ten příspěvek byl větší," řekl Jalonen.

Otázky a pochybnosti vyvolal přístup k citlivé pozici brankářské jedničky. Trenéři jasnou týmovou jedničku neurčili. "Všichni tři naši gólmani se mi líbili, pokaždé nám dali šanci vyhrát. V noci jsem ale přemýšlel, jestli jsme neudělali chybu s rozdělením rolí. Jestli jsme opravdu neměli říct, kdo bude jednička, dvojka a trojka. Nevím, vážně nevím. Všichni tři ale zachytali dobře," podotkl .

Zvýšený tlak na svou pozici si nepřipouští. Je na něj zvyklý. "V tomto byznysu je na vás tlak vždycky. Od vás novinářů, od fanoušků... Jako trenér v tomhle musíte umět žít, je to pro mě naprosto normální. Dělám tuhle práci celý život a vždycky jsem byl pod tlakem," konstatoval Jalonen.

Kritická vyjádření Aloise Hadamczika na hru mužstva, která svazový šéf zveřejnil na sociálních sítích, nechtěl komentovat. "Musím s ním mluvit osobně. Tohle jeho vyjádření jsem zatím nečetl, takže k tomu nechci nic říkat. Sám je v tomhle oboru spoustu let a dobře ví, jak to chodí. Určitě se s ním ale chci potkat a promluvit si," uvedl Jalonen.

S reprezentací ho pojí kontrakt, který má vypršet až po příštím šampionátu, který uspořádá Česko. "Nic dalšího ohledně toho nechci komentovat, o své situaci se nechci bavit," řekl Jalonen.