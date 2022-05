Jalonen měl pro počáteční nervozitu pochopení, ocenil výkon brankáře Dostála

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté mají za sebou vítěznou premiéru na mistrovství světa v Tampere, kde je poprvé na velkém turnaji vedl kouč Kari Jalonen. Velkou Británii porazili 5:1, zejména první třetina však byla vyrovnaná nejen výsledkově, ale i herně. Finský trenér viděl na svém týmu zpočátku nervozitu, která mu však přišla pochopitelná. Pochvalu si u něho vysloužil v brance debutující Lukáš Dostál.

"Z mého pohledu vypadali kluci v první třetině hodně nervózní. Bylo tam hodně špatných přihrávek i poskakujících puků. Mám pro to ale pochopení, to první zápas přináší. Po první přestávce už jsme vypadali uvolněněji a začali jsme hrát svoji hru. Líbilo se mi, jak jsme zvládli druhou a třetí třetinu. To je způsob, jakým chceme hrát. Výsledek se mi zamlouvá," řekl Jalonen v rozhovoru s novináři.

"Musím ocenit výkon brankáře Dostála, odvedl dobrou práci a dal nám šanci vyhrát. Proč jsme vybrali právě jeho? Měli jsme nějaký plán na tyto dva zápasy. Součástí toho plánu bylo, že Dostál začne. A odvedl vážně moc dobrou práci, je to skvělý kluk. Teď musíme popřemýšlet, kdo bude chytat zítra," dodal Jalonen.

Přestože výkon proti outsiderovi měl k ideálu daleko, dvaašedesátiletý kouč se držel spíše pozitiv i po příchodu do kabiny. "Má první slova po zápase v kabině? Pogratuloval jsem kluků ke třem bodům. Mám zásadu, že hned po utkání na hráče moc nemluvím. Dnes mají dobrý pocit a radost z vítězství a já jim to nechci nijak kazit," pousmál se Jalonen, jenž sám cítil před utkáním nervozitu. "Trošku ano, ale z té pozitivní stránky."

O dva z pěti českých gólů se postarala čtvrtá útočná formace. "Fungovala mezi nimi dobrá chemie," řekl Jalonen. "Už spolu hráli na Švédských hrách. Musíme si to zanalyzovat u videa, ale opravdu se mi zamlouvali. Myslím, že všechny čtyři lajny hrály dobře a vytvářely si šance, což je vždycky fajn," uvedl.

Českému týmu dál dělá starosti stav ledové plochy v Nokia Areně. "Zdálo se mi, že led není moc dobrý, bylo tam dost sněhu. Musím se na to zeptat kluků, ještě si o tom promluvíme. Finové říkali včera to samé, zřejmě jim musíme dát za pravdu," podotkl Jalonen.

V neděli budou Češi bojovat o body proti soupeři jiného kalibru - Švédům. "Bude to trochu jiný zápas. Dnes jsme měli po většinu času puk na holích, zítra to bude více o defenzivě. Bude to úplně jiné. Zápas Švédů jsem dnes nesledoval, dostanu informace od videokouče. Neměl jsem ještě čas o Švédech přemýšlet, udělám to večer. A že hráli jen na tři lajny? Je to jejich plán. Já se koncentruju na náš tým," uvedl Jalonen.