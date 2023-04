Jalonen: Máme za sebou úspěšný týden, odvedli jsme spoustu dobré práce

Frankfurt nad Mohanem - Trenéra hokejové reprezentace Kariho Jalonena potěšilo, že jeho svěřenci dokázali nad Němci vyhrát i druhý zápas Euro Hockey Challenge, který dnes sehráli ve Frankfurtu nad Mohanem. V rozhovoru s novináři ocenil hráče za jejich přístup v úvodním týdnu přípravy na mistrovství světa a přiznal, že někteří mu svými výkony ztížili rozhodování o dalších změnách v kádru.

Národní tým navázal na čtvrteční triumf v Kasselu (6:2) další výhrou s rozdílem čtyř branek, když vyhrál tentokrát 5:1. Domácí se prosadili až za stavu 0:4. "První a třetí třetina se mi líbily. Ve druhé jsme uvízli před vlastní brankou. O těchto věcech musíme s hráči promluvit. Ale celkově jsme měli velmi dobrý týden, odvedli jsme kus dobré práce. Udělali jsme malé změny v herním plánu a vyzkoušeli si je. Myslím, že zafungovaly, což je pro nás dobrá informace," pochvaloval si Jalonen.

K druhé dvacetiminutovce měl výhrady, Němci během ní měli místy navrch, přesto po jejím skončení vedli Češi i díky gólu Davida Tomáška ze 36. minuty 2:0. "Mluvili jsme o tom o druhé přestávce. Chybělo mi tam větší úsilí a aktivita. Drželi jsme se víc zpátky, domácí převzali aktivitu a měli puk víc pod kontrolou. Ale ve třetí části jsme se vrátili zase ke své hře a místy jsme dominovali," uvedl Jalonen.

Udržet utkání pod kontrolou pomohl velmi dobrým výkonem brankář Štěpán Lukeš, jenž kryl celkem 29 střel, z toho jich 16 vyslali Němci na jeho branku právě v průběhu druhého dějství. "Podal velmi dobrý výkon, zejména ve druhé třetině, držel naši šanci vyhrát zápas. Je to dobrý brankář a ukázal to, i když teď nějakou dobu nechytal," ocenil Jalonen.

Zamlouvalo se mu zlepšení hry v přesilovkách, byť po dvou v Kasselu nevyužili dnes jeho svěřenci další tři. "Při té početní výhodě v první třetině jsme tam však měli super šance. Kluci to hráli přesně tak, jak jsme si říkali. Pár těch šancí jsme měli využít. Ale celkově vzato si myslím, že jsme v přesilovce hráli v porovnání s prvním utkáním lépe," řekl Jalonen.

Jediný gól, který Němci vstřelili, zaznamenali v přesilovce. Při oslabení přitom Češi inkasovali už i v prvním střetnutí před dvěma dny. "Máme nějaký svůj systém, svůj způsob, jak bránit vstup do pásma, jak hrát ve vlastní zóně. Já myslím, že naše formace na oslabení odvedly velmi dobrou práci," namítl Jalonen.

Přes pár výpadků ve hře se mu moc zamlouval přístup hráčů v průběhu celého týdne od sobotního srazu v Plzni. "Zase jsme viděli do hráčů spoustu dobrých výkonů, což nám trenérům práci trochu ztížilo. Ale o jednotlivcích a mluvit nechci. Je to týmový sport. Někteří noví kluci teď přijdou a některým budeme muset říct sbohem, ale tak to je vždycky. Ještě si musíme promyslet, kolik hráčů vyřadíme," připustil Jalonen.

"Jsem opravdu hrdý na hráče, jak pracovali a jaké předvedli odhodlání. V kabině vládne dobrá týmová nálada, to jsou věci, které bychom si rádi přenesli i do dalších týdnů. Jsem šťastný za to, kde teď jsme," pochvaloval si Jalonen.