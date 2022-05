Jalonen: Chci od týmu větší bojovnost, je třeba odehrát dobře celých 60 minut

Tampere (Finsko) - Trenér českých hokejistů Kari Jalonen po důkladnější analýze úterního zápasu s Rakouskem, který skončil porážkou 1:2 po nájezdech, očekává od týmu ve čtvrtečním měření sil s Lotyši zlepšení v mnoha aspektech hry. Vyzdvihl zejména bojovnost a potřebu udržet výkon na vysoké úrovni po celý zápas. Zároveň se domnívá, že mužstvo nepodalo až tak špatný výkon, jak by mohl výsledek napovídat.

"Analyzoval jsem zápas. Líbilo se mi, jak ho odchytal brankář Karel Vejmelka. Byl to z jeho strany opravdu dobrý výkon, kterým nám dal šanci to utkání vyhrát. Jinak tam byly věci, které nemusíme sice úplně měnit, ale spíš je v tom zítřejším utkání zlepšit. Chtěl bych vidět víc bojového ducha, odvahy a kuráže, hitů a kontaktů a chci vidět, že tým pracuje tvrdě po celých šedesát minut. Taková je má analýza. Tohle jsou věci, které potřebujeme bezpodmínečně zlepšit," řekl dnes Jalonen novinářům.

"Byla to těžká porážka. Nebylo lehké ráno sledovat video, když jsem dopředu věděl, jaký bude výsledek. Ten výsledek už nezměníme a musíme s ním žít, ale zítra je pro nás zase nový den a nový zápas," dodal Jalonen.

Za dobrou označil otázku, proč se týmu zatím v Tampere nepodařilo odehrát dobře alespoň jeden celý zápas od začátku až do konce. "Stalo se nám to už v utkání s Británií. Tam jsme taky nezačali dobře. Dalších čtyřicet minut se mi pak líbilo, ale těch dvacet chybělo. Se Švédy to bylo podobné, až třetí třetina byla opravdu dobrá. A i včera to bylo trochu podobné. Víme, že potřebujeme opravdu dobrých šedesát minut," zdůraznil Jalonen.

I s odstupem trval na tom, že zásadní bylo neproměňování příležitostí, které si tým proti Rakousku vypracoval. "Mám statistiky a bylo tam opravdu 14 superšancí na naší straně. Dvakrát jsem to počítal. I když se zdá, že mi v tomhle nevěříte, já vám nebudu v ničem lhát. Jen ve druhé třetině, která byla naše nejlepší, jich bylo šest sedm. Ale když už je máte, musíte je proměnit. Já vám určitě v ničem nelžu. Musím ale ocenit i soupeřova brankáře, odvedl dobrou práci a dal Rakousku možnost vyhrát," podotkl Jalonen.

Věří, že mužstvo má správného týmového ducha a porážky ho zdravě nabudí. "Jsme profesionálové, všichni byli samozřejmě zklamaní. Každý se cítí trochu provinile, to je ale normální po takové porážce. I proto jsme dnes dali hráčům volno a na led šel jen ten, kdo chtěl, i když do haly musel celý tým, aby se každý trošku udržoval. Myslím, že to bude dobrá změna."

Věří, že přínosem pro ofenzivu bude útočník David Pastrňák, který se dnes připojil k týmu a nastoupí už proti Lotyšsku. Ve čtvrtek má navíc dorazit ještě David Kämpf. "Věřím, že nám dodají energii a pomůžou týmu. Myslím, že jejich příjezd přišel v pravý čas," prohlásil Jalonen.

Zvyšující se tlak na úspěšné výsledky po dvou porážkách s ohledem na postupové vyhlídky do čtvrtfinále nepociťuje. "Ne, nic takového, tohle je část naší práce, se kterou musíme žít. Víme, jaká ta situace je, hráči ji znají. Stále máme všechno v našich rukách, zbývá nám odehrát ještě čtyři zápasy, teď se ale chystáme na ten první z nich," uvedl Jalonen.

Zkušený finský kouč se také vyjádřil k náhlému úternímu odletu útočníka Dominika Simona, jenž se měl údajně dostat do konfliktu s obráncem Filipem Hronkem. "Omlouváme se, ale vzhledem k tomu, že jde o citlivou osobní věc, nemůžeme se k tomu víc vyjadřovat. Prosíme v tomto směru i vás, média, respektujte naše rozhodnutí celou záležitost dále nekomentovat," uvedl k celé záležitosti Jalonen.

"Všichni hráči, kteří tady jsou - a i ti, kteří prošli tréninkovými kempy - patří do naší hokejové rodiny. I v rodině ctíte zásadní pravidla. Tak to děláme taky. Chápeme sledovanost mistrovství světa a snahu o co největší informovanost směrem k našim fanouškům. Ale vše má své limity. Děkujeme za pochopení," doplnil Jalonen.