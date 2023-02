Jalonen byl rád za výhru, ocenil taktický výkon i Stezku s Kovářem

Malmö (Švédsko) - Kouče hokejové reprezentace Kariho Jalonena potěšil s výhrou spojený první bodový zisk proti Švédsku v této sezoně, byť na ni český tým dosáhl až v prodloužení. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, jak se mužstvo při vstupu do turnaje Švédských her prezentovalo po taktické stránce. A byť jen výjimečně chválí jednotlivce, ocenil výkony gólmana Aleše Stezky a kapitána Jana Kováře.

Zatímco předchozí dva vzájemné souboje ovládli výsledkově vcelku jasně Seveřané po výsledcích 4:1 a 4:0, tentokrát měli navrch Češi. A přestože ztratili po úvodním gólu těsný náskok, Lukáš Klok rozhodl už po 35 sekundách prodloužení o vítězství 2:1.

"Nebyli jsme rádi za dvě předchozí porážky se Švédy na Karjale v Českých Budějovicích a pak ve Švýcarsku, ale dnes se mi líbilo, jak tým zápas odehrál. Jak už jsem říkal, prošlo nám v sezoně těmi týmy hodně hráčů, ale myslím, že každý hrál dnes vážně dobře," ocenil Jalonen.

"Odehráli jsme zápas velmi dobře takticky, byli jsme silní v osobních soubojích; jak jsme si řekli před zápasem, že musíme být silní hlavně u mantinelů. Náš gólman nám dal šanci vyhrát. Stezka byl pro nás klíčovou postavou, zejména ve druhé třetině nám dál právě on šanci vyhrát. A výhra je vždy výhra," doplnil kouč v hodnocení zápasu.

Stezka sice přiznal, jak byl při celkově druhém reprezentačním startu nervózní, ale působil velmi jistým dojmem a připsal si 29 úspěšných zásahů. "Já myslím, že Stezka je pohodový kluk. Ale chápu, že mohl být nervózní, byl to jeho první zápas proti soupeři na takové úrovni. Ale předvedl opravdu výborný výkon. A nakonec to bylo podobné, jako když chytá za Vítkovice, kde je zvyklý vyhrávat - předvedl sebevědomý výkon a vychytal výhru. Tohle potřebuje prožít každý. A on dnes chytal vážně jako hvězda," chválil Jalonen.

Poprvé hrál pod jeho vedením Jan Kovář. Na dres dostal kapitánské "céčko", během utkání ukázal mnohokrát svou velikost a byl také u obou vstřelených branek. První v přesilovce sám dal, když byl v pravou chvíli na správném místě, u té vítězné si připsal asistenci po precizní nahrávce na najetého obránce Lukáše Kloka.

"Každý ví, jakým hráčem on je. Je to vůdčí typ a charakterem opravdový lídr. Dal gól a pak předvedl neskutečnou nahrávku na vítězný gól v prodloužení, co na to říct... Je vážně fajn, že ho tu máme," podotkl Jalonen.

Hodně se zkušenému kouči líbila hra speciálních formací na přesilovky a oslabení. "Zamlouvala se mi hra v oslabení, v němž odvedli kluci dobrou práci. Fredrik Norrena to měl na starosti a moc se mi líbilo, jak jsme ta oslabení odehráli. A gól v přesilovce je vždycky moc důležitý," zdůraznil Jalonen.

Ale viděl i nedostatky. "Měli jsme v Praze jen dva tréninky, tak jsme se snažili hrát jednoduše. Určitě jsou však věci, které můžeme zlepšit. Ve druhé třetině jsme byli až moc zatažení v našem pásmu, to je věc, kterou si teď musíme rozebrat na videu a probrat to s hráči. Na Finy se určitě dobře nachystáme, aby ten výkon byl zase o něco lepší," ujistil Jalonen.

Nasazení formací zvolí trenéři zase podobné jako na předchozích dvou akcích. Do hry tak půjde formace, která dnes seděla a tvoří ji Jan Bambula, jenž byl v duelu se Švédy připravený na pozici třináctého útočníka, Oscar Flynn a Adam Musil.

"Budou hrát určitě ti hráči, kteří dnes nehráli. A myslím, že se budeme nadále držet toho, že nebudeme nijak moc zasahovat do složení jednotlivých útoků. Samozřejmě za předpokladu, že budou všichni zdraví. Navíc nám sem už dorazil obránce Mozík, tak budeme zítra promýšlet, kam ho v sestavě zařadíme," řekl Jalonen.