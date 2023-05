Jalonen bude mít v hledišti rodinu a věří, že jeho tým podpoří i finští fanoušci

Tampere - Loni se čeští hokejisté stali při cestě za bronzem na mistrovství světa v Tampere oblíbenci i domácích fanoušků, a to díky finskému kouči Karimu Jalonenovi na střídačce. Třiašedesátiletý rodák z Oulu, který vedl v letech 2014 až 2016 i reprezentaci Suomi, se do Nokia Areny opět po roce vrátí ve čtvrtečním čtvrtfinále se Spojenými státy americkými a věří, že mu v hledišti vedle rodiny bude přát úspěch opět i řada krajanů.

"Věřme tomu, že budou fandit nám. Loni to tak bylo. Snad to bude stejné," řekl novinářům Jalonen, který pomohl loni ukončit desetiletý medailový půst českého hokeje. "Už je to rok. Ale ano, vzpomínky máme v téhle hale dobré. Ne, že by to úplně pomohlo, ale už jsme tady byli. Hodně hráčů to zažilo. Ale je nový rok. Musíme se soustředit."

V Tampere měl pozorovatele, který mu předá poznatky o neporažených Američanech. "Potkáme se večer na hotelu. S námi všemi trenéry i videokouči. Takže dáme dohromady všechno, co máme. Statistiky, sestavy. Je to finský trenér. Žije tady. Byl to můj videokouč, když jsem byl ve finské reprezentaci. Takže mu věřím," prohlásil Jalonen.

S týmem se musel už na čtvrtfinále stěhovat z Rigy, ale pochvaloval si, že přesun proběhl hladce. "Musíme pochválit IIHF za organizaci. Byli jsme na hotelu asi kolem poledne. Kluci si odpočinuli, potom lehký trénink. Zítra dopoledne na led nepůjdeme. Všechno je nachystané," konstatoval Jalonen.

Porážky se Švýcarskem (2:4) a Kanadou (1:3) podle něj tým nepoznamenají. "Hráči už to nemají v hlavě. Jsou správně nastavení. Všichni už vědí, o co jde. Je tady čtvrtfinále. Jsme připravení postavit se USA," řekl Jalonen.

Na turnaji se může spoléhat na skvělou formu útočníka Dominika Kubalíka, který vládne statistikám s osmi góly a 12 body.

"Tým vyhrává spolu. Ale jasně, potřebujeme někoho takového. Kdo je na top úrovni. On dává góly, má sebedůvěru. Doufejme, že to předvede i zítra," uvedl Jalonen, který ale nechtěl útočníka Detroitu srovnávat s loňským střeleckým lídrem Davidem Pastrňákem. "Kubalík je Kubalík. Pastrňák je Pastrňák. Je to jiný příběh. Zítra uvidíme," dodal kouč.