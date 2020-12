Jakubský: Podnikání není jen o obchodu

Je dobré být členem Hospodářské komory, protože informuje členy o aktuálních změnách, novinkách a zároveň umí i poradit. A naopak, prosperující firmy jsou přínosem pro případnou výměnu zkušeností – nejen pro Komoru, ale i pro ostatní firmy, říká nedávno zvolený viceprezident HK Radek Jakubský.

Máte dlouholeté zkušenosti z práce pro Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje, proč jste se rozhodl kandidovat na významnou funkci v centrále Hospodářské komory?

I v naší rodinné firmě se snažím posouvat neustále dál. Nejen díky svému pracovnímu rozhledu a zkušenostem, o které bych se rád podělil, ale také proto, že jsem byl v minulém období člen představenstva Hospodářské komory (HK) ČR, jsem se rozhodl kandidovat. Jako viceprezident se mám možnost potkávat s významnými osobnostmi, od kterých se můžu leccos naučit a zároveň si s nimi můžu vyměnit názory, zkušenosti. Toho si nesmírně cením.

Zároveň jsem svým založením „spojovač“. Uvědomuji si, že právě spolupráce je klíč k úspěchu. Jako předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje preferuji spolupráci a výměnu zkušeností s ostatními regiony.

Po svém zvolení jste prohlásil, že chcete začít vyjednávat s vládou a všemi ministerstvy pro přípravu na příchod druhé vlny pandemie koronaviru. Ta už je tady, jak jste v tomto nastavení efektivní spolupráce pokročil?

Nečekal jsem ani chvíli. Nové vedení Komory jednalo s ministrem průmyslu a obchodu, ministryní práce a sociálních věcí, ministrem zahraničních věcí a s dalšími. Mimo to připravujeme pro vládu a pro její Národní ekonomickou radu podklady a posíláme stanoviska k jednotlivým opatřením a případným výjimkám.

Snažíme se vládu informovat o tom, co podnikatelé opravdu potřebují. To, jak s tím ve finále naloží, však nedokážeme ovlivnit. Je to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Upřednostnili jsme konstruktivní návrhy a vyjednávání před bezobsažnou kritikou, která nikomu nepomůže.

Stojíte v čele úspěšné rodinné firmy, k čemu je pro vaše podnikání dobrá centrální či krajská HK, a naopak, v čem je přínosem prosperující firma pro HK?

Podnikání není jen o obchodu. Nástrah, které čekají na každého podnikatele, je opravdu hodně a je mnohdy těžké se ve všem orientovat a vyznat se. Proto je dobré být členem Komory, která informuje členy o aktuálních změnách, novinkách a zároveň umí i poradit.

Prosperující firmy jsou přínosem pro případnou výměnu zkušeností, ale to nejen pro Komoru, ale i pro ostatní firmy.

Netajíte se názorem, že práci HK ČR je třeba posunout o stupeň výše. V čem konkrétně, kde vidíte rezervy?

Komora potřebuje více komunikovat, a to především efektivně. Musí vědět, co chtějí její členové, znát jejich potřeby a tomu uzpůsobit i nabízené služby.

Jako viceprezident se chcete věnovat zahraničním trhům a pomoci českým firmám, aby se na tyto trhy dostaly. Jak se o to hodláte zasadit a s kým máte v úmyslu spolupracovat?

V současné době běží intenzivní jednání s ministerstvy, s agenturou CzechTrade, Exportní bankou, Svazem průmyslu a dopravy a dalšími.

Připravujeme společné projekty a komunikujeme online, takže nás ani covid-19 nezastaví. Máme za sebou první exportní konference. Jako zajímavý trh se jeví například Velká Británie, Norsko, Island nebo Blízký východ.

Českým firmám pomůžeme především tím, že jim na tyto zahraniční trhy otevřeme dveře a ukážeme cestu.