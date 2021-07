Jakub Hrůša oslaví 40. narozeniny ve společnosti Bamberských symfoniků

Praha - Dirigent Jakub Hrůša oslaví 40. narozeniny, které připadají na 23. července, ve společnosti Bamberských symfoniků, kde zastává pozici šéfdirigenta. S německým orchestrem o den později přednese open-air koncert k 75. výročí jeho založení. "Nemohu říct, že bych slavil prací, protože koncerty jsou pro mě velký svátek. Prací se dá nazvat proces zkoušek, ale koncerty už jsou za odměnu," řekl v rozhovoru s ČTK Hrůša.

Čtyřicáté narozeniny si úspěšný dirigent příliš užívat nebude. "Když mi bylo třicet, tak jsem to prožíval lépe. Ale budeme hrát open air koncert s krásným repertoárem, takže to oslavím, i když nemám nějak moc chuť něco slavit. Je to taková chvíle, o které jsme si myslel, že přijde daleko později," uvedl.

Podle Hrůši u dirigentů není možné hovořit o nějakém ideálním věku. "Naštěstí na rozdíl od pěvců, sportovců nebo členů baletu se dirigent nemusí strachovat, že to od určitého věku už nefunguje. Mohou dirigovat i ve vysokém věku, i když samozřejmě věk nikdo nepřelžeme. Ale takový Herbert Blomstedt ve věku 94 let diriguje zpaměti celé hodinu a půl trvající symfonie Antona Brucknera, učí se stále nové partitury a pracuje tři týdny měsíčně," řekl Hrůša. "Navíc má velký elán. Dost často se stává, že orchestr, jehož složení je několikrát mladší než on, od něho získává impulsy energie," dodal.

Za dárek k narozeninám považuje Hrůša také chystaný koncert na festivalu Dvořákova Praha, kde v Rudolfinu provede 19. září Adagietto ze Symfonie č. 5 Gustava Mahlera, písně Richarda Strausse nebo Symfonii č. 4 c moll, Veliká noc Josefa Bohuslava Foerstera. "Vystoupit s Bamberskými symfoniky je vždy mimořádně sváteční záležitost," podotkl Hrůša.

Ve funkci šéfdirigenta Bamberských symfoniků Hrůša v roce 2018 prodloužil své působení o dalších pět let. Zároveň je hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie a na začátku července oznámil, že bude od sezony 2021/2022 zastávat pozici hlavního hostujícího dirigenta u orchestru Národní akademie Svaté Cecílie (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) v Římě. V přímém přenosu italské televize RAI 1 bude na podzim zahajovat jejich novou sezonu s Mahlerovou Symfonií č. 2 c moll Vzkříšení.

V Praze posluchači Hrůšu uslyší také 17. listopadu na Koncertu pro svobodu a demokracii s Českou filharmonií. Hrůša sestavil večer z raných skladeb Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Poláka Witolda Lutosławského, stíhaného cenzory pro umělecké i občanské postoje.

Hrůša je pravidelným hostem nejvýznamnějších orchestrů světa. Předloni nejprodávanější světový časopis se zaměřením na klasickou hudbu BBC Music Magazine ocenil album klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů v interpretaci klavíristy Ivo Kahánka a Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Hrůšou jako nahrávku měsíce (Recording of the Month). Letos se Hrůša stal držitelem Ceny Antonína Dvořáka za propagaci české hudby v zahraničí a opětovně získal Cenu Anděl v kategorii klasické hudby.