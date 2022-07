Jakobsen spurtoval na Tour pro etapové vítězství, do žlutého se oblékl Van Aert

Nyborg (Dánsko) - Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen vyhrál ve spurtu druhou etapu Tour de France před Belgičanem Woutem van Aertem, který se díky bonusovým sekundám za druhou příčku ujal vedení v průběžném pořadí. Ve žlutém trikotu lídra vystřídal Jakobsenova stájového kolegu z Quick-Stepu Yvese Lampaerta, vítěz úvodní časovky za ním nyní zaostává o jednu sekundu.

Pětadvacetiletý Jakobsen se v závěru 202,5 km dlouhé trasy z Roskilde do Nyborgu prosadil po útoku ze zadních pozic před Van Aertem a domácím Madsem Pedersenem. Triumfem završil svůj návrat mezi elitu dva roky po těžkém pádu v závodu Kolem Polska, po němž byl několik dní v umělém spánku.

"Dnešek je 'incroyable' (neuvěřitelný), jak bychom řekli ve francouzštině," zavtipkoval Jakobsen po vítězství. "Byl to dlouhý proces, bral jsem to krok za krokem. Hodně lidí mi na té cestě pomáhalo a tohle je taková možnost, jak jim to splatit, aby viděli, že to nebylo nadarmo. Jsem šťastný, že stále můžu jezdit na kole, závodit, a mám štěstí, že i vítězit. Je to úžasný den a chci poděkovat všem, kteří mi pomohli, abych tu byl," dodal emotivně.

Spurt mu dnes pomáhal rozjíždět i Lampaert, který přitom v průběhu etapy skončil při přejezdu visutého mostu přes průliv Velký Belt v jednom z hromadných karambolů na zemi. Zvládl se ale rychle dotáhnout zpět do hlavního pole.

K velkému pádu pak došlo v nervózním závěru i zhruba dva kilometry před cílem. V užším úseku skončila na jedné hromadě řada jezdců a cesta zůstala ucpaná. Cyklisté pak dojížděli roztroušeni ve skupinkách, protože ale ke karambolu došlo už v ochranném tříkilometrovém pásmu, čas na vítěze neztratili.

Třetí v průběžném pořadí tak dál zůstává obhájce titulu Tadej Pogačar. Slovinec byl jedním z jezdců, kteří zůstali uvězněni na trati, a dojel až na 152. místě. Za Van Aertem zaostává o osm sekund.

I v neděli ještě zůstane peloton na území Dánska. V třetí etapě cyklisty čeká 183 kilometrů dlouhá trasa z Vejle do Sönderborgu. Po pondělním dni volna už Tour bude pokračovat ve Francii.

Cyklistický závod Tour de France - 2. etapa (Roskilde - Nyborg, 202,5 km): 1. Jakobsen (Niz./Quick-Step Alpha Vinyl) 4:34:34, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 4. Van Poppel (Niz./Bora-hansgrohe), 5. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Sagan (SR/TotalEnergies), 7. Lecroq (Fr./B&B Hotels-KTM), 8. Groenewegen (Niz./BikeExchange-Jayco), 9. Mozzato (It./B&B Hotels-KTM), 10. Hofstetter (Fr./Arkéa-Samsic) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Van Aert 4:49:50, 2. Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) -1, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -8, 4. Ganna (It./Ineos Grenadiers) -11, 5. Pedersen -12, 6. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -14, 7. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -16, 8. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -17, 9. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -18, 10. Teuns (Belg./Bahrajn Victorious) -21.