Jakobsen si dospurtoval na Vueltě pro největší vítězství po nehodě

Molina de Aragón (Španělsko) - Čtvrtou etapu Vuelty vyhrál i díky pomoci týmového kolegy Zdeňka Štybara v hromadném spurtu nizozemský cyklista Fabio Jakobsen. V červeném trikotu lídra zůstal navzdory pádu dva kilometry před cílem Estonec Rein Taaramäe.

Čtyřiadvacetiletý Jakobsen si v rovinaté etapě mezi městy El Burgo de Osma a Molina de Aragón připsal největší vítězství po návratu na kolo po loňské vážné nehodě na závodu Kolem Polska, kdy kvůli zranění hlavy bojoval o život. Člen stáje Deceuninck-Quick Step těžil z tradičně kvalitní práce svých týmových kolegů v čele se zkušeným Štybarem a po 163,9 km projel cílem první před Francouzem Arnaudem Démarem. Třetí skončil Dán Magnus Cort Nielsen.

"Je to splněný sen. Po té nehodě mě čekala dlouhá cesta, ale jsem šťastný, že jsem tady," uvedl Jakobsen, jenž loni v srpnu utrpěl mnohačetná zranění v obličeji a následně se podrobil několika operačním zákrokům. "Spoustu času a úsilí tomu věnovalo mnoho lidí a je to také jejich vítězství. Myslím tím doktory a chirurgy v Polsku, svou druhou rodinu, tým, a všechny okolo. A také je to vítězství mé rodiny, protože oni jsou důvod, že jsem tady," dodal elitní spurtér, jenž první dvě etapy na Vueltě vyhrál už v roce 2019. Před měsícem se radoval z výher na menším závodě Kolem Valonska.

Před očekávaným spurtem se pokoušelo o úspěch trio uprchlíků Carlos Canal, Ángel Madrazo a Joan Bou, kteří strávili v úniku 150 kilometrů, ale 13 km před cílem je peloton dostihl.

Dva kilometry před finišem skončil v pravotočivé zatáčce na zemi majitel červeného trikotu Taaramäe. Za pomoci kolegy z týmu Intermarché-Wanty-Gobert dojel do cíle mezi posledními s téměř dvouminutovým odstupem, ale vzhledem k tříkilometrové ochranné lhůtě čas do celkového hodnocení neztratil. Stále tak vede o 25 sekund před Francouzem Kennym Elissondem, třetí je obhájce vítězství z minulých dvou let Primož Roglič ze Slovinska.

"Bylo to hodně nervózní. V jeden okamžik jezdec po mé pravé ruce prudce zatočil a sundal mě. Ale jsem živý a nemám moc zranění. Trochu silničního lišeje, ale jinak se cítím dobře," uvedl Taaramäe, jemuž pád v závěru první den v červeném nezkazil. "Byl to nádherný den. Můj tým jel dlouho v čele pelotonu, bylo to krásné."

Z trojice českých cyklistů se dnes umístil nejvýše Štybar na 62. pozici, Jan Hirt byl ve stejném čase jako vítěz 103., Jakobsenův a Štybarův stájový kolega Josef Černý skončil těsně před Taaramäem na 164. pozici.

Ještě rovinatější profil než dnes nabídne středeční etapa z Tarancónu do Albacete, jež by tak po 184,4 km měla opět skončit hromadným spurtem.