Jakobsen porazil na Vueltě ve spurtu Bennetta, dál vede Roche

El Puig (Španělsko) - Nizozemský cyklista Fabio Jakobsen vyhrál na Vueltě sprinterský dojezd 4. etapy a v těsném souboji překazil double vítězi pondělního spurtu Samu Bennettovi z Irska. Celkově dál vede další Ir Nicolas Roche, který má stále dvousekundový náskok před Kolumbijcem Nairem Quintanou.

"Nic jsem z toho neviděl, protože jsem zavřel oči. Sam byl tak blízko. Když jsem pak sledoval, jak se lidi z týmu radují, věděl jsem, že jsem vyhrál," popsal svůj premiérový triumf na některém ze závodů Grand Tour Jakobsen. "O něčem takovém jako sprinter sníte, ale člověk nikdy neví," dodal Nizozemec, jenž v sobotu oslaví 23. narozeniny.

Závěr 177 kilometrů dlouhé rovinaté etapy zpestřil pokus Rémiho Cavagny o únik. Francouzský jezdec stáje Deceuninck-Quick Step zaútočil necelých šest kilometrů před cílem, kdy si týmy začínaly chystat pozice pro závěrečný spurt.

Peloton ho dostihl 1200 metrů před cílem, belgická stáj ale nakonec přece jen slavila. Spurt Jakobsenovi tentokrát rozjel Argentinec Maximiliano Richeze. Zdeněk Štybar, který se v koncovce angažoval v předchozí etapě, tentokrát dojel až na chvostu hlavního pole na 104. místě. Celkově se český cyklista posunul na 18. příčku.

Závod už skončil pro jednoho z favoritů Stevena Kruijswijka. Nizozemský jezdec stáje Jumbo-Visma, třetí muž letošní Tour de France, odstoupil v průběhu 4. etapy kvůli bolestem kolena. To si zranil v úvodní časovce družstev, v níž jeho tým kvůli louži na trati z prasklého bazénku skončil na zemi.

Ve středu peloton čeká 170 km dlouhá kopcovitá etapa se závěrečným stoupáním první kategorie na 1950 metru vysoký Alto de Javalambre k místní astronomické observatoři. "Čeká nás úplně jiný scénář. Čekám pořádný ohňostroj od kolumbijských jezdců. Vím, že bude hodně těžké udržet červený dres, možná je příliš ambiciózní se o to pokoušet, ale dám do toho všechno a budu bojovat do posledního metru," řekl Roche.

Cyklistický závod Vuelta - 4. etapa (Cullera - El Puig, 177 km):

1. Jakobsen (Niz./Deceuninck-Quick Step) 4:04:16, 2. Bennett (Ir./Bora-hansgrohe), 3. Walscheid (Něm./Sunweb), 4. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 5. Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 6. Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 7. Sajnok (Pol./CCC), 8. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 9. Aberasturi (Šp./Caja Rural-Seguros), 10. Molano (Kol./SAE Team Emirates), ...104. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Roche (Ir./Sunweb) 13:55:30, 2. Quintana (Kol./Movistar) -2, 3. Urán (Kol./EF Education First) -8, 4. Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) -22, 5. López (Kol./Astana) -33, 6. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -35, 7. Higuita (Kol./EF Education First) -37, 8. Kelderman (Niz./Sunweb) -38, 9. Formolo (It./Bora-hansgrohe), 10. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) oba -46, ...18. Štybar -1:32.