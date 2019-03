Glasgow - Nor Jakob Ingebrigtsen se stal v osmnácti letech nejmladším halovým mistrem Evropy v atletice, když vyhrál v Glasgow běh na 3000 metrů v čase 7:56,15. A to bude v neděli ještě usilovat o double ve finále na poloviční trati. Jeho starší bratr Henrik dovršil rodinnou radost třetím místem. Mezi ně se dokázal vklínit jen domácí Chris O'Hare.

Oba bratři šli do čela už po 700 metrech a soupeři se za nimi uctivě seřadili. V polovině trati je na chvíli vystřídal francouzský steeplař Yoann Kowal, ale závěrečné kolo bylo velkým soubojem norských sourozenců. Jakob si doběhl pro zlato, Henrika těsně předstihl O'Hare, ani pád do cíle už Norovi stříbro nezajistil. Rozdíl byl pouhé tři tisíciny sekundy.

Pro Jakoba to není první zápis do historie, už loni v Berlíně byl nejmladším mistrem Evropy a dokonce dvojnásobným. Teď ve věku 18 let a 163 dnů předstihl německého výškaře Dietmara Mögenburga, který byl při trumfu v roce 1980 o pár dní starší.

Italský výškař Giancarlo Tamberi získal své třetí zlato, ale první od roku 2016, kdy si zlomil nohu a málem ukončil kariéru. Halu v Glasgow si získal už při nástupu na plochu, kam přišel v kiltu, a diváci každý jeho pokus provázeli bouřlivým potleskem. Jako jediný zdolal 232 centimetrů, čímž vyrovnal své letošní evropské maximum.

Stromšík i Seidlová postoupili na 60 m do semifinále HME

Zdeněk Stromšík i Klára Seidlová postoupili v běhu na 60 metrů do večerního semifinále halového mistrovství Evropy v atletice v Glasgow. Stromšík byl ve svém rozběhu třetí v čase 6,77 a kvalifikoval se přímo, Seidlová doběhla pátá a s časem 7,39 musela do poslední chvíle čekat, jestli se vejde mezi 24 semifinalistek. Tyčkařky Romana Maláčová a Amálie Švábíková ztroskotaly v kvalifikaci a ani Filip Šnejdr do finále běhu na 800 metrů nepostoupil.

Stromšík překonal první překážku, což mu například loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu kvůli svalovému zranění nevyšlo. "Cíl byl přejít do semifinále, což se povedlo z přímého postupového místa, takže já si nemám na co stěžovat," pochvaloval si po závodě.

Po dobrém startu se mu dva soupeři trochu vzdálili, ale postupovou třetí pozici uhájil o setinu před Švýcarem Sylvainem Chuardem. Bezprostředně po proběhnutí cílem si nebyl jistý, jestli ho porazil. "Člověk tu setinu těžko zaregistruje, ale věřil jsem, že tam budu. A jsem tam, takže dobrý," řekl.

Ve večerním semifinále chce zrychlit. "Věřím, že na to mám. Chci prodat formu, na kterou jsme trénovali půl roku. Přijel jsem na vrcholu. Doufám v to," doplnil.

Také Seidlová už letos běžela výrazně rychleji, ale v rozběhu trochu zaostala na startu a to se v nejkratším sprintu těžko dohání. O jejím těsném postupu nakonec rozhodly pouhé dvě setiny. Když proběhla cílem svého rozběhu jako pátá, příliš v postup nevěřila.

V mixzóně čekala, až doběhne poslední rozběh, který rozhodl o jejím osudu. Raději se na něj nedívala. "Byly to velké nervy, ale jsem strašně šťastná, že to takhle dopadlo, že mám ještě jednu šanci," oddechla si. V semifinále už nebude mít co ztratit. "Když se mi povede ten start, tak to bude určitě lepší," doufala.

Jasně nejrychlejší byla Polka Ewa Swobodová, která šedesátku zvládla za 7,14. Semifinálový blok začne v 19:50, finále v 21:35.

České tyčkařky do nedělního finále nepostoupily. Devatenáctileté Švábíkové nepomohlo ani vyrovnání dva roky starého osobního rekordu 440 cm, o deset centimetrů výš už neuspěla. "Hodnotím to kladně v tom, že po té nepovedené sezoně se mi podařilo aspoň dorovnat ten svůj halový osobák. Jsem ale i nespokojená, protože si myslím, že na těch 450 bylo. Ale to se nedá nic dělat," řekla finalistka loňského ME pod otevřeným nebem.

Maláčová si ke své malé radosti zaskákala ze všech tyčkařek nejvíc. Třikrát se zachránila až na třetí pokus, na 450 se to ještě povedlo, ale výš už to nešlo. V té době řecká olympijská vítězka Ekaterini Stefanídiová teprve začínala a potřebovala na postup jediný skok přes 460 cm.

"Měla jsem obavy už na 410, protože takhle vysoko jsem ještě letos nezačínala. Pak jsem se chytla a věřila jsem si i na těch 460, ale po tolika skocích už mi chyběly síly," komentovala své vystoupení v Glasgow Maláčová.

Šnejdr v semifinále na 800 m ještě do posledního kola vbíhal na třetí postupové pozici, ale pak se propadl na pátou v čase 1:50,72. Běželo se výrazně pomaleji než v pátečním rozběhu, takže rozhodoval finiš a v něm český půlkař nestačil. "Ani nejsem až tak zadýchaný po závodě jako včera (v rozběhu), což je špatně, měl jsem asi zabrat víc. Možná se toho míň bát. Škoda, cítil jsem se dneska hodně dobře," přemítal.

Ve stejné disciplíně žen bude finále překvapivě bez Švýcarky Seliny Büchelové. Vítězka dvou předchozích halových šampionátů doběhla v semifinále o pět setin sekundy až třetí.

Sýkora je po třech disciplínách sedmiboje na HME sedmý

Jiří Sýkora je po třech disciplínách sedmiboje na halovém mistrovství Evropy v Glasgow na sedmém místě z dvanácti účastníků. Po vrhu koulí se do čela posunul Nor Martin Roe.

Sýkora byl na úvodních překážkách sedmý v čase 7,08. V dálce si zapsal 736 cm hned v první sérii, další dva pokusy byly neplatné. Ve vrhu koulí si ale zlepšil o tři centimetry osobní rekord výkonem 15,09 a vrátil se z devátého na sedmé místo. Dosud vedoucí Brit Tim Duckworth se jako jediný nedostal přes 13 metrů a klesl na třetí místo.

Sedmibojaře dnes čeká ještě výška, vítěz bude korunován v neděli.

Výsledky rozběhů a kvalifikací na HME v Glasgow

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

Rozběhy:

60 m: 1. Zíkos (Řec.) 6,66, ...21. Stromšík (ČR) 6,77 - postoupil do semifinále.

Ženy:

Rozběhy:

60 m: 1. Swobodová (Pol.) 7,14, ...22. K. Seidlová (ČR) 7,39 - postoupila do semifinále.

Kvalifikace:

Tyč: 1. Sidorovová (Rus.), Stefanídiová (Řec.) a Žuková (Běl.) 460, ...13. Maláčová 450, 16. Švábíková (obě ČR) 440 - nepostoupily do finále.