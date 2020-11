Jako v Hollywoodu, kritizoval Ricciardo záběry hořící formule

Sáchir (Bahrajn) - Pilota formule 1 Daniela Ricciarda znechutilo nekonečné opakování televizních záběrů nedělní nehody Romaina Grosjeana, jehož vůz se v úvodu Velké ceny Bahrajnu ocitl v plamenech. Australský jezdec prohlásil, že dívat se na něco takového při čekání na opakovaný start závodu bylo velmi stresující.

"Jsem zklamaný a znechucený tím, jak to ukazovali pořád a pořád dokola. Oheň, rozpůlené auto a pak ještě, jako by toho nebylo málo, pohled z kamery v jeho voze. Jako v Hollywoodu," citovala jezdce Renaultu agentura Reuters.

"Proč jsme se na to museli dívat, když byl závod zastavený a my přes hodinu čekali na nový start? Jeho rodina se na to musela dívat, rodiny nás všech se na to musely dívat. Bylo to nefér. Tohle fakt není zábava," ulevil si Ricciardo, který při vítězství již jistého mistra světa Lewise Hamiltona dojel na sedmém místě.

Vedení seriálu kritizoval i Valtteri Bottas. "Jasně, lidi to chtějí vidět. Ale jsou přece taky nějaké hranice... Stačilo málo a nemusel se z toho dostat," prohlásil finský jezdec.

Grosjean narazil v prvním kole po kolizi s Daniilem Kvjatem ve vysoké rychlosti do bariéry. Jeho vůz se po nárazu rozlomil, explodoval a začal hořet. Čtyřiatřicetiletý pilot Haasu po zhruba půlminutě dokázal z kokpitu vylézt, z hrozivě vyhlížející nehody vyvázl jen s menšími popáleninami především na rukou.