Jako první volila mezi pacienty zlínské nemocnice matka novorozených dvojčat

Někteří pacienti Krajské nemocnice ve Zlíně odevzdali svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny do přenosné volební schránky, 8.října 2021. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Jako první volila dnes mezi pacienty Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně dvaatřicetiletá Petra Hajková. Minulou středu se jí narodila dvojčata, s chlapci Alexem a Jakubem je nyní hospitalizovaná na gynekologicko-porodnickém oddělení. Dnes za ní přišli s přenosnou volební urnou členové volební komise. V nemocnici chce volit přes 50 pacientů.

Synové podle Hajkové přišli na svět neplánovaně už ve 36. týdnu, tedy o dva týdny dříve, než je u dvojčat obvyklé. "Nečekali jsme to, takže nám byla nabídnuta tato možnost tady si zavolit. Přišla zdravotní sestřička, která při vstupu řekla, že kdo by chtěl volit, vyplní si formulář, který odevzdáme. To jsme udělali. Dali nás na volební seznam a takto jsme si mohli zažádat o volby tady přímo z nemocnice," řekla dnes novinářům Hajková.

Původně chtěla žena, která pracuje jako provozní hotelu, volit ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, kde žije. „K volbám chodím pravidelně,“ uvedla Hajková, která je prvorodičkou.

V KNTB projevilo podle mluvčí nemocnice Renáty Večerkové zájem odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 53 pacientů. Není mezi nimi žádný takzvaně covidový. "Zájem je mnohem větší než při loňských krajských volbách, kdy volilo sedm pacientů plus jeden covidový," řekla Večerková.

Volit budou lidé i v dalších nemocnicích ve Zlínském kraji. Například v Kroměřížské nemocnici má podle její mluvčí Veroniky Slámové zájem volit osm pacientů. V Nemocnici Agel Valašské Meziříčí se do zvláštního seznamu voličů přihlásilo více než 20 pacientů, sdělil dnes ČTK mluvčí nemocnice Adam Knesl. Podobný počet pacientů by měl volit také ve Vsetínské nemocnici.

O hlasy voličů ve Zlínském kraji se chce ucházet v nadcházejících volbách 18 politických stran a hnutí, o šest méně než před čtyřmi lety. V roce 2017 vyhrálo v kraji sněmovní volby hnutí ANO. Na druhém místě skončila s odstupem SPD, třetí byli lidovci. Volební účast tehdy v regionu dosáhla 62,12 procenta. Zlínský kraj v Poslanecké sněmovně zastupuje 12 poslanců. Čtyři křesla obsadilo ANO, dva zástupce má SPD, po jednom poslaneckém mandátu drží lidovci, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD a STAN.