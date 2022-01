Jako náhradníci pojedou s hokejisty na OH Ščotka, Tomášek a Blümel

Praha - Trojici náhradníků, kteří se vydají s hokejovou reprezentací na olympijský turnaj do Pekingu, tvoří obránce Jan Ščotka z finského klubu Jyväskylä a útočníci David Tomášek z Chabarovsku z KHL a Matěj Blümel z extraligových Pardubic. Jejich jména dnes odtajnil generální manažer Petr Nedvěd.

"Musím to hodnotit velice pozitivně. Nebyl vůbec žádný problém. Kluci měli zájem a s manažery (klubů) to bylo podobné. I když jsou to náhradníci pro ten 'taxi squad', žádný z manažerů do toho nechtěl házet vidle. Všichni to podpořili a hráči to uvítali i za těchto podmínek," řekl Nedvěd v rozhovoru s novináři.

O možnosti vzít do Pekingu náhradníky rozhodla mezinárodní federace IIHF v reakci na pokračující celosvětový boj s koronavirem teprve v pondělí. Doplnit pětadvacetičlennou nominaci mohl národní tým až šesti jmény - pěti bruslaři a jedním brankářem, ale rozhodl se po zvážení situace využít pouze polovinu.

"Čím více hráčů na tréninku, tím je to obtížnější. Takhle jsme se zkrátka rozhodli," řekl již v úterý Nedvěd a vysvětlil také, proč tým bere do Číny pouze hráče do pole a nikoliv gólmana. "Nechceme brát brankáře, protože máme tři, kteří budou po covidu. Tam nevidíme nutnost nominovat dalšího gólmana jako čtvrtého."

V případě krizového scénáře by další hráče na tři zbývající místa v "taxi squad" povolala reprezentace operativně. "Kdybychom viděli, že se tam situace vymyká normálu a počet nakažených hráčů by byl neudržitelný na to, abychom mohli dál normálně pokračovat v zápasech, o této variantě bychom samozřejmě uvažovali, ale to bychom řešili operativně," nastínil Nedvěd.

Náhradníci budou v dějišti her ubytováni mimo olympijskou vesnici a budou oddělení od mužstva, přitom ale budou mít možnost trénovat s týmem.

Počet hráčů připravujících se dosud v pražské O2 areně se rozrostl na jedenáct. V úterý trénovali obránci Lukáš Klok, Libor Šulák, Ronald Knot, David Sklenička a Jakub Jeřábek a útočníci Radan Lenc, Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka. Na dnešním tréninku se k nim připojili brankář Šimon Hrubec s bekem Vojtěchem Mozíkem. Z KHL zůstávají mimo hru ještě další brankáři Roman Will a Patrik Bartošák.

Z povolaných náhradníků už byl s mužstvem navíc také Tomášek. Blümel se Ščotkou se připojí patrně až 2. února. Na ledě tak bylo celkem jedenáct hráčů, spolu s nimi se tréninku zúčastnili i manažer Nedvěd a také kustod Petr Šulan, jenž opět zaskakoval v roli brankáře, kterou zastával během hráčské kariéry.

"I když jsme ještě nebyli kompletní, už to oproti těm předchozím vypadalo do určité míry alespoň trochu jako trénink," řekl Nedvěd. "Je to celkově vzato škoda, protože olympiáda má být svátek. Ale i když je to frustrující a do jisté míry nedůstojné, nechceme nijak fňukat a popereme se s tím vším," dodal bývalý vynikající útočník.

Na základě výsledků dosavadního testování by ve čtvrtek mohla do Pekingu olympijským charterem odcestovat sedmička hráčů: Jeřábek, Klok, Knot, Sklenička, Šulák, Hyka a Lenc. Spolu s nimi by měl letět i hlavní kouč Filip Pešán. "Musíme však ještě čekat na výsledky dnešních testů a dvakrát budou hráči testováni ještě během zítřka," podotkl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

V Číně panují přísné podmínky a podle všeho tam účastníky čekají ještě o něco citlivější koronavirové testy. "Hráče momentálně testujeme podle všech potřebných kritérií, aby po příletu nedošlo k nějakému překvapení. Ten protokol byl jasně daný, že když bude někdo pozitivní, jde do izolace na pět dní a pak musí mít dva po sobě jdoucí negativní testy, aby se mohl připojit zpátky k mužstvu," připomněl Nedvěd.

"Nebudeme předbíhat, situace se mění jako na frontě. S pandemií se může stát všechno, ale hodně kluků už máme promořených. Sedmdesát osmdesát procent hráčů už by mělo být v pohodě, takže to jádro bychom měli mít v pořádku a věříme, že žádné výjimečné situace už nenastanou. Snad budeme po tom odletu plánovaném na 2. února kompletní," přál si Nedvěd.