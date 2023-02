Jako na geniálního režiséra vzpomínají na Jakubiska kolegové z kulturní obce

Ve věku 84 let zemřel slovenský režisér Juraj Jakubisko (na snímku z 5. července 2019).

Ve věku 84 let zemřel slovenský režisér Juraj Jakubisko (na snímku z 5. července 2019). ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Jako na geniálního filmového režiséra vzpomínají na Juraja Jakubiska jeho kolegové z kulturní obce. Podle nich byl perfekcionalista, natáčení s ním bylo ale psychicky velmi namáhavé, řekla dnes České televizi (ČT) Magda Vašáryová, která s ním natočila dva filmy. Jeho výtvarnou činnost připomněl například spisovatel Ondřej Suchý. O úmrtí Jakubiska dnes v noci informovala slovenská stanice RTVS. Jakubisko patřil k nejznámějším slovenským tvůrcům a přezdívalo se mu "Fellini východu". Za své kariéry natočil několik desítek hraných i dokumentárních filmů.

"Je to režisér, který velmi zásadním způsobem zasáhl do mého života, i když jsem s ním točila jen dva filmy," uvedla Vašáryová. Práce s Jakubiskem byla podle ní velmi náročná, byl "mimořádně" stále nespokojený s výkony herců. S režisérem natáčela v době vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a byla přitom, když mu jeho vzor Federico Fellini z Říma volal, aby přijel, že mu v Římě zajistí práci. S Jakubiskem natočila v roce 1969 i film Vtáčkovia, siroty a blázni, podle ní si ho komunisté vybrali jako film, který nesmí už nikdy vzniknout. Kvůli tomuto snímku vyloučili Vášáryovou na rok z vysoké školy. "Tím skončila nějaká moje akademická kariéra socioložky," dodala.

Režisér Jiří Strach zavzpomínal na Jakubiska na facebooku krátce po zveřejnění úmrtí. "Zemřel Juraj Jakubisko. Filmař, umělec a člověk, kterému v imaginaci nikdo z nás filmařů nesahá ani po kotníky. Kéž mu v nebi oplatí jen dobrým," napsal.

Spisovatel Ondřej Suchý měl rád Jakubiskovy obrázky. Ve vzpomínce na něj také napsal, že zemřel jeden z geniálních filmových režisérů. "Přítel. Miloval jsem jeho úžasné obrázky, kreslené k různým příležitostem. Koukal jsem se mu přes rameno, když kreslil do notesu v Šemanovicích svou představu Nostalgické myši. Měli jsme k sobě vzájemnou úctu...Juraji - nezapomenu!," uvedl na facebooku.

Jakubiska dnes připomnělo tweetem i české ministerstvo kultury. "Zemřel slovenský režisér Juraj Jakubisko, “Fellini východu.” Natočil několik desítek hraných i dokumentárních filmů; k nejznámějším patří Tisícročná včela, Perinbaba či velkofilm Bathory. Jakubisko získal řadu ocenění vč. Českého lva za dlouholetý umělecký přínos kinematografii," uvedlo ministerstvo.

Slovenské divadlo, politici i tisk ocenili dílo zesnulého režiséra Jakubiska

Slovenské národní divadlo (SND), vrcholní slovenští politici i tisk ocenili dílo zemřelého režiséra Jakubiska. Rodáka z východního Slovenska, který léta žil v Praze, označili za legendu.

"Vedení Slovenského národního divadla přijalo s velkým zármutkem zprávu o úmrtí jednoho z nejvýraznějších slovenských režisérů Juraje Jakubiska," napsalo SND. S divadlem Jakubisko spolupracoval jako režisér dvou oper hudebního skladatele Eugena Suchoně. "Jeho výjimečný filmařský styl dostal Slovensko do velkého filmového světa. Slovenský Fellini, jak mu často říkali, miloval volnost a fantazii a nechával pro ně prostor i ve svých filmech," uvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Dodala, že některé Jakubiskovy snímky se staly součástí kulturního dědictví země. Podle premiéra Eduarda Hegera Jakubisko odešel do hereckého nebe, po sobě ovšem zanechal legendární díla, která tu zůstanou pro celé generace. "Obrovská ztráta pro Slovensko i Česko. Opustil nás jeden z největších umělců naší doby. Budu si ho pamatovat jako charismatického člověka, lidského s krásným srdcem," uvedl předseda slovenské sněmovny Boris Kollár. Podle listu Sme Jakubisko nemožné dělal skutečným, Slovákům dal vlastní magický realismus. Deník Pravda napsal, že Jakubisko byl kouzelníkem slovenského filmu, pohyblivým obrázkům dokázal vdechnout magii světa někde mezi nebem a zemí a obával se jen nudy, co vede do filmového pekla. Veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska oznámil, že Jakubiska připomene ve svém vysílání.