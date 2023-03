Jako malý jsem chtěl vždy hrát za Pardubice, uvedl třinecký Voženílek

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Daniel Voženílek se narodil v Pardubicích a prošel v tamním hokejovém klubu všemi mládežnickými kategoriemi. Dokonce si za Dynamo připsal před necelými deseti lety první extraligové starty v áčku, ale většinou pendloval po hostováních v první lize. V nejvyšší české soutěži se uchytil až v sezoně 2020/21 v Českých Budějovicích, odkud loni odešel do Třince. S Oceláři se střetne v semifinále extraligy právě se svým mateřským klubem.

"Úspěchy, co měli (tituly 2010 a 2012), jsem s nimi prožíval. Jako malý jsem chtěl vždy hrát za Pardubice, ale už uplynula nějaká doba a nějaký čas tam nehraju ani nežiju," uvedl Voženílek novinářům. "Samozřejmě se přijdou podívat příbuzní a na sérii se těším, ale že by to bylo něco jiného než proti Spartě, to úplně ne."

Za Pardubice debutoval v říjnu 2013, kdy byli v týmu Tomáš Zohorna, Lukáš Radil, Robert Kousal, kteří mužstvo táhnou i nyní. "Kluky jsem obdivoval, vyhráli dva tituly a dost nám je v mládeži podsouvali, protože to byl takový úspěšný produkt pardubického hokeje. Ještě Honza Buchtele i Dan Rákos," vzpomínal Voženílek, který patřil k mladé krvi. Společně s Patrikem Poulíčkem, který je aktuálně kapitánem Pardubic. "Hrávali jsme spolu v dorostu i juniorech a jsme doteď dobří kamarádi," dodal.

Zatímco Poulíček se prosadil, Voženílek měl do extraligy trnitou cestu. Byť se zúčastnil i dvou juniorských mistrovství světa. "Spousta lidí říká, že jsem musel dozrát, ale já si myslím, že jsem byl ve špatný čas na špatném místě. Ještě tam bylo hodně okolností okolo. Je to na delší rozhovor. Nebylo to jednoduché," vysvětlil Voženílek. "Bylo to, jak to bylo, a jsem rád, jak to je teď."

Voženílek patří k nejproduktivnějším hráčům play off (3+4), přičemž ve čtvrtfinálové sérii se Spartou vstřelil dva vítězné góly. Pro tým je ale platný i svou univerzalitou. Dokáže hrát na křídle i na centru, kde při absenci Tomáše Marcinka skvěle v elitní řadě zaskočil. Na soupeře platí svou přímočarostí, jednoduchostí, hrou do těla, i proto se o něm v poslední době mluví jako českém Bradym Tkachukovi, elitním útočníkovi Ottawy v NHL.

"Mně se to přirovnání líbí, protože zrovna jeho i bráchu (Matthewa, hrajícího v NHL za Floridu), mám rád. Jsou to fakt dobří hráči. Rád je sleduji, ale myslím, že Brady Tkachuk je na jiné úrovni," řekl Voženílek, jehož loni neodradila od pokračování v play off ani zlomená čelist. "Je to trochu rozdíl, ale ne moc velký," odpověděl na dotaz, zda se mu v aktuálním play off hraje lépe.

Voženílek také souhlasil s názorem, že mu sedla třinecká mentalita vydat ze sebe všechno a hra doraz. "To byl možná jeden z důvodů, proč mě klub přivedl. Že tohle ve mně viděl. Já se tomu přizpůsobil," řek Voženílek, jehož pro změnu lákal titul. "Je tu kvalitní tým, který má velké zkušenosti s play off. Třikrát po sobě ho vyhráli, takže to byl důvod, proč jsem sem přišel," souhlasil.

Aktuálně před Třincem ale stojí Pardubice. "Je to podobně jako Sparta kvalitní tým, dopředu i dozadu. Jsou silní na puku, v tom jsou nebezpeční. Ale spíše se budeme soustředit na sebe. Myslím si, že to bude dobrá série," odhadoval Voženílek. Někteří už souboj vítěze základní části s obhájcem titulu nazývají předčasným finále. "Jsme v semifinále, potkávají se dva dobré týmy, i druhá dvojice je kvalitní," podotkl.

Třinec má za sebou už dvě série. V předkole vyřadil Litvínov 3:0 a ve čtvrtfinále přehrál Spartu Praha 4:2. "I Tomáš Marcinko říkal v nějakém rozhovoru, že jsme sebevědomí pořád stejně. Souhlasím s ním. Ale fakt, že jsme vyřadili silného soupeře, nám určitě pomůže. Ale musíme být ještě lepší a budeme makat, abychom uspěli," řekl.