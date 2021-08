Jako levého beka mě Plzeň kupovala, řekl Havel po gólovém záskoku

Plzeň - Plzeňský fotbalista Milan Havel sice ve Viktorii stabilně hraje pravého obránce, ale ve čtvrtek nastoupil na levém kraji a hned pomohl gólem k domácí výhře 2:0 nad CSKA Sofia v úvodním duelu 4. předkola Evropské konferenční ligy. Rodák z Benešova se záskokem neměl problém, navíc si vzpomněl, že ho západočeský klub před čtyřmi lety z Bohemians 1905 jako levého beka přivedl.

"Plzeň mě jako levého beka kupovala. Sice je pravda, že jsem tam delší dobu nehrál, ale shodou náhod jsem si na to nedávno vzpomněl, že jsem sem přišel jako levý bek. Když mi říkal trenér (Michal Bílek), že je možnost tam hrát, tak mě to celkem i potěšilo. Určitě je to něco jiného, ale problém v tom není," uvedl Havel v nahrávce pro média od západočeského klubu.

V 11. minutě otevřel skóre svou premiérovou trefou v evropských pohárech, když zblízka dorazil míč po akci Dominika Janoška a Radima Řezníka, který v základní sestavě zaujal "jeho" pozici pravého obránce. Druhou branku přidal v 72. minutě Kolumbijec Jhon Mosquera.

"Určitě je to příjemné, ale byl jsem ve správný čas na správném místě. Gól celého mančaftu, tam to udělali skvěle Jany (Janošek) s Řízkem (Řezníkem) a já jsem to doklepával. Je to super, ale jsme teprve v půlce. Věřím, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom to příští týden dotáhli," řekl Havel.

"Máme od trenéra dané, že máme podporovat útok, takže do vápna se dostávám celkem často. Kdybych měl trošičku víc štěstí, ještě by se mi to tam odrazilo ve dvou situacích. Jednou chyběl kousíček a jednou kdybych to znova líp probíhal, mohl jsem tam taky být. Ale samozřejmě jsem rád za ten jeden gól a výsledek 2:0," doplnil sedmadvacetiletý zadák.

Přes slibný náskok Viktorie očekává příští čtvrtek náročnou odvetu v Sofii. "Může se zdát, že to je dobrý výsledek, ale je to poločas. Vyzkoušeli jsme si, že je CSKA nepříjemný mančaft s nepříjemnými hráči nahoře. Uvidíme, kolik tam přijde lidí. Určitě to nebude nic snadného, ale věřím, že se na to zase nachystáme a zvládneme to," prohlásil Havel.