Jako Divadlo roku 2021 vybrali divadelní kritici spolek JEDL

Praha - Divadlem roku 2021 se dnes stal spolek JEDL. Tvůrci spojení s tímto divadelním souborem získali ocenění i v dalších kategoriích Cen divadelní kritiky, které se dnes udílely v pražském Švandově divadle. Inscenací loňského roku se stala Vassa Železnovová. Hru Maxima Gorkého uvedlo v režii Jana Friče Národní divadlo.

Spolek JEDL bodoval ještě dvakrát, David Prachař dostal za ztvárnění švédského spisovatele Augusta Strindberga cenu za mužský herecký výkon v inscenaci Manželská historie a Emil Viklický byl oceněn za nejlepší divadelní hudbu roku v téže inscenaci. V kategorii mužský herecký výkon kritici ocenili ještě Joachima Bäckströma za titulní roli v opeře Benjamina Brittena Peter Grimes, kterou uvedlo Národní divadlo Brno.

Několikrát bodovala hra Tomáše Dianišky Špinarka. Markéta Matulová za titulní roli dostala cenu talent roku 2021 i cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Inscenace, kterou Dianiška napsal a v jeho režii ji uvedlo ostravské Divadlo Petra Bezruče Ostrava, dostala také cenu za nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku 2021. Dianiška je členem hereckého souboru pražského Divadla pod Palmovkou, spolupracuje ale jako autor a herec s několika pražskými scénami, třeba s MeetFactory, Divadlem Letí nebo s A Studiem Rubín. Jako režisér působil v Komorním divadle Aréna Ostrava a v ostravském Divadle Petra Bezruče, které uvádí i jeho inscenaci Transky, body, vteřiny. Ta uspěla v Cenách české divadelní kritiky 2019, když získala ocenění za inscenaci roku a nejlepší českou hru roku.

"Velice mě baví moderní československé dějiny. Když budu cynický, řeknu, že Špinarová je ideální představitelka postavy, která prochází divokým 20. stoletím. Její turbulentní život nabízí po dramatické stavbě skvělý oblouk. Je to jako psát komiksový film o zrodu superhrdiny. Je to story talentované osobnosti, kterou nechápavá společnost zničí. V případě Špinarové naštěstí jenom na pár let," uvedl režisér před loňskou premiérou hry Špinarka.

Divadelní spolek JEDL stojí na dlouhodobé spolupráci Jana Nebeského, Lucie Trmíkové a Davida Prachaře. Spolek působí od roku 2011 a zaměřuje se na autorské, alternativní a nezávislé divadlo. Určující je pro něj spolupráce tvůrců a performerů z různých oblastí umění.

Loni se jejich dramatizace dopisů a veršů básníka Jana Zahradníčka stala v anketě divadelních kritiků inscenací roku 2020. Ze čtyř nominací před rokem hra Zahradníček s podtitulem Vše mé je tvé proměnila ještě cenu za nejlepší ženský herecký výkon. JEDL měl loni v Cenách divadelní kritiky ještě další tři nominace, letos měl nominací pět.

Ve 30. ročníku cen udílených na základě ankety časopisu Svět a divadlo, které dříve nesly jméno Ceny Alfréda Radoka, hlasovalo 73 kritiků.