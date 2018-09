Praha - Historický film Petra Jákla Jan Žižka má rozpočet půl miliardy korun, což z něj činí dosud nejdražší film české kinematografie. Režisér a producent říká, že chce příběhem o mladých letech Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale chce se také držet historických fakt. Tam, kde chybí, plánuje reálie doplnit fikcí. Na tiskové konferenci dnes představil protagonisty svého snímku, který plánuje osm let a v pondělí ho začne natáčet.

"Není třeba zřejmé, o které oko Žižka přišel, při studiu pramenů se píše z poloviny o pravém, z poloviny o levém," řekl dnes ČTK a Českému rozhlasu. Zda bude ve filmu Žižka už jednooký, se zatím nerozhodl. Film se bude točit v barrandovských ateliérech, ale také v mnoha českých lokacích, na středověkých hradech a dalších místech spjatých s historií.

"Jsem nadšený z toho, že se tenhle projekt dal nakonec do kupy. Plno lidí na něm pracovalo dlouho, dnes už je to nějakých osm let. Jsem nadšený a pořád nemohu věřit tomu, že mám takhle úžasné herce vedle sebe, další jsou na cestě," řekl Jákl. Uvedl, že scénář měl desítky verzí. Film vzniká na základě scénáře Marka Dobeše a Michala Petruše, pod definitivní verzí scénáře je podepsán sám Jákl. Historickým poradcem filmu je Jaroslav Čechura.

"Zůstali jsme v tom, že je o mladém Žižkovi, což mě jako téma zaujalo. Je to něco jiného než husitské války, které již kdysi byly natočené, Pro mě období jeho mládí je zajímavější, protože to je zrod bojovníka," řekl.

"Za osm let jsem musel sehnat, protože to zároveň produkuji, i peníze. Začali jsme s rozpočtem na 80 milionech korun před lety, před třemi lety jsme zvýšili rozpočet na 300 milionů, což už se mi zdálo úplně mimo, ale také se to podařilo sehnat. A dneska už jsme skoro na půl miliardě, což už je mimo moje chápání," popisuje rostoucí nároky na výpravný snímek s historickými kostýmy a bojovými scénami, které se mu ale daří naplňovat.

Spolu s dříve představenými protagonisty svého snímku, především americkým hercem Benem Fosterem, který ztvární titulní roli, dnes Jákl představil další herce. Hlavní ženskou roli bude hrát australská herečka Sophie Loweová. Bratra hlavního hrdiny ztvární anglický herec William Moseley, známý především z trilogie Letopisy Narnie.

Po boku Fostera se ve filmu objeví dvojnásobný držitel Oscara, britský herec Michael Caine, který ztvární pravou ruku krále Václava IV. Ve filmu bude hrát také německý herec a režisér Til Schweiger. Z českých herců se ve filmu objeví Ondřej Vetchý, Marek Vašut či Jan Budař.

Foster dnes novinářům řekl, že cítí jako čest ztvárnit osobnost Jana Žižky. "Scénář byl velice univerzální a velice specifický, bylo to téma, s nímž se každý může ztotožnit," řekl Foster.

Jákl s uvedením filmu do kin počítá v roce 2020. Film Jan Žižka bude spolu s Jáklem produkovat hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů, jako je například Klub poslední naděje.

Jákl, autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek, dnes uvedl, že castingy na film trvaly čtyři roky a zúčastnilo se jich na 4000 lidí, ve filmu nakonec bude hrát kolem 250 lidí.