Jak vybavit kuchyň, aby vám v ní nic nechybělo?

Pokud zařizujete novou kuchyň, je třeba vybavit ji důležitými prvky, díky kterým nejen vaření v ní bude komfortní. Tato místnost je navíc důležitou součástí celého bytu, pokud tedy budete při zařizování myslet i na ty nejmenší detaily, stane se z ní komfortní místo. Co patří mezi nezbytnosti, které by vám v kuchyni neměly chybět?

Kuchyňská linka

Kuchyňská linka je samotným srdcem kuchyně. Tento kuchyňský nábytek je totiž hlavním prostorem pro práci. Jestliže máte dostatek prostoru, volte linku ve tvaru L. Ta totiž poskytne dostatek místa, budete si tak moci snadno rozvrhnout jednotlivé pracovní zóny. Je třeba mít kde připravovat jídlo, vařit a také umývat nádobí.

Tento typ linky navíc nabídne spoustu úložného prostoru a pracovní plochy. Skvěle poslouží také kuchyňský ostrůvek, ten však v malých kuchyních nemá smysl. Jestliže nemáte dost místa, snažte se najít to nejlepší řešení, při kterém linka nebude zabírat zbytečně moc místa, ale přesto poskytne dostatek prostoru pro skladování potravin i jejich přípravu.

Výška pracovní plochy

Aby se vám v kuchyni dobře pracovalo, je dobré myslet také na výšku pracovní plochy. Ta se odvíjí od výšky člověka. Ideální je, abychom ve stoje s pokrčenýma rukama měli plochu vzdálenou od rukou kolem patnácti centimetrů. Pro nižší lidi bývá vhodnou volbou linka o výšce kolem 90 centimetrů, u vyšších lidí pak může dosahovat klidně i jednoho metru. Kromě toho navíc dávejte pozor také na hloubku skříněk. U pracovní plochy totiž musí být dostatek prostoru, aby vrchní skříňky nepřekážely, když se překloníme.

Komoda jako skvělý doplněk

Ať už kuchyň zařizujete v jakémkoliv stylu, můžete do ní zakomponovat také komodu. Nejenže tak skvěle ozvláštníte vzhled, ale navíc získáte také další úložný prostor a pracovní plochu. Delší komody můžete využít k servírování jídla v bufetovém stylu, poslouží také jako skvělé místo pro umístění kávovaru. Z komody můžete také snadno vytvořit kuchyňský ostrůvek, který nabízí různé využití. Menší komody pak využijete třeba k vystavování květin, sezónních dekorací a podobných drobností, na které by jinde nebylo místo. Do šuplíku pak schováte různé kuchyňské vybavení.

Nádobí

Pokud zařizujete zcela novou kuchyň, nezbytností je také rozhodně nádobí. Minimálně byste měli zpočátku pořídit alespoň několik kusů, bez kterých se jednoduše neobejdete. Mezi to patří sada nádobí – alespoň jeden velký hrnec a k tomu dva až tři menší. Samozřejmě budete potřebovat také nádobí, čím více, tím lépe.

Ať už se jedná o mělké a hluboké talíře, malé talířky, či příbory. Jistě oceníte také kvalitní nože a pořádnou pánev. Důležité je také prkénko a různé měchačky. Ovšem hodit se bude celá řada dalších drobností – struhadla, cedník, lis na česnek a podobně. Postupem času jistě přijdete na to, co vám v kuchyni chybí.

Potřebné spotřebiče

Pro komfort při práci je v kuchyni potřeba řada různých spotřebičů. Pokud hledáte čistý a moderní design, je nejlepší volit vestavěné spotřebiče. Výjimkou může být lednička, ta by totiž z technických důvodů měla stát volně.

Dejte si taky pozor, aby nebyla poblíž zdroji tepla jako je trouba, či třeba myčka. Záleží jen na vás, co považujete za nezbytné spotřebiče, které by v kuchyni neměly chybět. Trouba, lednice, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba patří mezi ty nejzákladnější spotřebiče, které najdete snad v každé kuchyni.

Ovšem nabízí se celá řada dalších přístrojů, které vám nejen vaření ulehčí. Patří mezi ně třeba kuchyňský robot, pekárna na chleba, či mixér. Nebo si můžete udělat radost kávovarem a odšťavňovačem. Při vaření rozhodně oceníte digestoř, pokud na ni máte dostatek prostoru, rozhodně byste ji neměli vynechat.

Zařídit kuchyň není jen tak. Prvotní plánování je nejdůležitější, protože to určí, jaký bude váš pobyt v kuchyni. Při tom si proto dejte záležet. Spotřebiče a další vybavení kuchyně pak můžete vždy dokoupit dle toho, co vám ještě chybí.