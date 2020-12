Jak si zajistit kvalitní spánek

Stále více lidí na celém světě trpí nespavostí nebo má problémy se spánkem. Tmavé kruhy pod očima po probuzení nejsou jen kosmetickým problémem, kterému pomůže dobrý make-up. Špatná kvalita spánku přímo ovlivňuje lidské tělo a jeho zdraví, včetně duševního stránky. Nedostatek koncentrace, problémy se spojováním faktů a kreativní myšlení ovlivňují naši produktivitu a schopnost jednat efektivně.

Co ovlivňuje spánek

Existuje mnoho věcí, které mohou negativně ovlivnit spánek. Stres, davy myšlenek, hluk, nepohodlná matrace - to jsou jen ty nejoblíbenější příčiny. Taková populární únava je zase přirozený lidský stav, který nastává po náročném dni a je spojen s fyzickou i duševní námahou. Jinými slovy, zdravý spánek je nezbytný pro dobré zdraví a klid. Záruka plnohodnotného a hlubokého odpočinku tělu je proto prioritou, o kterou by se měl každý z nás starat. Klidný a zdravý spánek ovlivňuje také výběr roštu a matrace do postele.

Výběr matrace do postele má dopad na vaše zdraví

Prvním a základním faktorem, kterému musíte věnovat pozornost, aby matrace pozitivně ovlivnila vaše zdraví, je vztah mezi samotnou postelí a udržováním správného držení těla. Model matrace, který jste vybrali, by měl poskytovat podporu kosternímu systému. Povrch matrace nesmí být příliš měkký, protože by se tělo křivilo, ani příliš tvrdý, protože neposkytuje dostatečnou podporu. V obou případech budou svaly nuceny spíše cvičit než odpočívat.

Dalším důležitým parametrem je správně zvolená tvrdost. Základním kritériem výběru je v tomto případě tělesná hmotnost uživatele. Druhým problémem je pružnost samotné matrace. Právě tyto faktory umožňují odpočinek celého kosterního systému. V takových případech spánek nezpůsobuje bolest a dokonce se bolest snižuje a eliminuje. Dobrá podpora se promítá do pohodlného spánku. Uživatel bude měnit polohy méně často a proto se neprobudí. Spánek je efektivnější a vy jste více odpočatí.

Vybírejte matraci pečlivě

Správně vybraná matrace je zásadní, zvláště když bojujete s bolestí kloubů či páteře. Pokud se rozhodnete pro matraci z termoelastické pěny, výrazně zlepšíte kvalitu vašeho spánku. Ovlivněné oblasti jsou teplejší a proto se vaše tělo zahřívá a pěna se více vytvaruje, takže cítíte méně bolesti. Termoelastická pěna se deformuje, snižuje tlak. Tento materiál navíc zlepšuje krevní oběh, což je také obrovská výhoda. Termoelastická pěna zlepšuje kvalitu spánku lidí, kteří musí trávit mnoho hodin v posteli, a proto je skvělou volbou pro seniory. Účinek proti proleženinám zabraňuje tvorbě ran, které by mohly narušit efektivní odpočinek.

Nezapomínejte na pravidla spánkové hygieny

Vždy se snažte jít spát a vstávat v těchto těsných dobách, dokonce i o svátcích. Je velmi důležité rozvíjet stálý rytmus dne. Ačkoliv se to nezdá, příliš mnoho spánku může způsobit zhoršení problémů se spánkem.

Jděte do postele, když se cítíte ospalí, a vstaňte, jakmile se probudíte.

Zbavte se počítače, sledování televize a jídla z postele. Stejně tak před spaním nepoužívejte chytrý telefon. Nechte postel spojenou pouze s relaxací a odpočinkem.

Snažte se jíst snadno stravitelnou večeři alespoň 2 hodiny před spaním. Pocit hladu nebo žízně nevede k usnutí.

Kofein, tein, alkohol a nikotin stimulují vaše tělo, což vám ztěžuje noční usínání a odpočinek, takže se nebojte omezit nebo dokonce vyloučit jejich konzumaci v odpoledních hodinách.