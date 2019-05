Brno - Obránce Radko Gudas byl posledním střelcem dnešního zápasu Carlson Hockey Games v Brně, ale jeho gól jen zmírnil porážku s Finskem 2:3. Podle osmadvacetiletého hráče Philadelphie měl nicméně výkon české reprezentace stoupající tendenci a je potřeba si z celého duelu vzít ponaučení.

Gudasova branka 28 sekund před koncem završila tlak Říhova výběru. "Konečně mi to tam padlo, na tréninku střílím o sto šest. Potěšilo mě to," řekl Gudas. Přes minimum času měl dokonce v úplném závěru ještě šanci vyrovnat. "Trošku jsem to uspěchal. Nevěděl jsem totiž, kolik vteřin zbývá do konce. Snad se střelecky prosadím i v těch těžších zápasech," přál si.

Český tým se před vyprodaným brněnským hledištěm rozjížděl poněkud pomalu. "V první třetině jsme měli herně navíc, ale nedostali jsme se do šancí. A když už jsme vystřelili, neměli jsme takový důraz jako v poslední části, ta byla výborná," uvedl Gudas.

Ve hře českého týmu postrádal důraz a větší tlak do finského gólmana. "Stávalo se nám, že jsme stříleli a nikdo před jejich brankou nebyl, nebo jsme zase stříleli moc brzo a nepočkali na útočníka, než tam dojede. Trošku jsme se hledali, ale jak šel zápas dál a dál, tak jsme hráli líp a líp," zopakoval Gudas.

Byl to první zápas se soupeřem z absolutní světové špičky a český tým působil proti mladým Finům v úvodu ospale. Gudas pro to neměl vysvětlení. "Neumím to říct. Všichni se chtěli asi trošku oťukat, nejsem si jistej. Doufám, že na mistrovství do toho všichni půjdou tak naplno jako v té třetí třetině," burcoval.

Pro Finy měl jen slova chvály. "Já z nich znám dva hráče. Makali, hráli jako tým. Líbilo se mi, jak hrajou, i když si myslím, že když jsme byli na puku, neměli moc ze hry. Ale bruslili, dohrávali to a dělali přesně to, co mladý tým dělat má. My jako zkušenější tým jsme si měli podržet některé situace a nechat je tam odvařit," řekl Gudas.

V kabině se ale nějaké hromobití zejména po první třetině nekonalo. "Byla tam pozitivní nálada. Po prvním dějství jsme měli mnohem lepší pocit ze hry, i když nám nepomohlo, že nám dali na konci gól. Po té druhé jsme zase dali my na konci gól, ale měli jsme si co říct, že nás Finové přehrávali. Zbytečně jsme se zbavovali puků v naší třetině, vraceli jsme puky zpátky a nehráli s klidem, s jakým dokážeme hrát," vysvětloval novinářům.

Do pátečním dnu volna čekají český tým dva zápasy s hvězdami nabitými týmy ze Švédska a Ruska. "Musíme se k tomu postavit se srdcem, jako jsme hráli na konci s Finskem. Když je budeme tlačit a hrát náš hokej, máme šanci vyhrát. A když ne, musíme se z toho ponaučit. Ty důležité zápasy teprve přijdou na Slovensku," řekl Gudas.

Zamyslel se také nad tím, co bude třeba ve hře zlepšit, aby výkon měl po celý zápas parametry třetí třetiny proti Finsku. "Určitě přesilovky. Když jich budeme mít tolik, určitě musíme alespoň ty dva góly dát. A pak je potřeba zapracovat na komunikaci v naší zóně, usnadní nám to situaci. Víc na sebe mluvit, pomáhat si navzájem," dodal.

Také první český gól vstřelil obránce a Gudas Filipa Hronka pochválil. "On je skvělej obránce, dneska to dokázal. Hrál s přehledem, Dima Jaškin taky. To jsou kluci silní na puku, kteří dokážou hrát s pukem, podržet a zvládnou jakoukoliv roli, která bude potřeba," konstatoval Gudas.

Pochvaloval si také atmosféru v hale, kde je doma Kometa. Její odchovanec Petr Hubáček při čestném buly popřál českému týmu oslavu po mistrovství světa na Staroměstském náměstí. To nenechalo tvrďáka Gudase klidným. "Skvěle se to poslouchalo. Měl jsem trošku husinu. Když na to člověk kouká, chtěl bych to taky jednou dokázat, být tam. Motivace tam je a že nám to všichni přejí, je skvělý. Každý budeme chtít předvést co nejlepší výkon a národu to vrátit," řekl Gudas.