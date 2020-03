Jak se zdravit bezkontaktně? LA Times se zabývá pozdravy

Los Angeles - Potřesení rukou? To se nedoporučuje. Ťuknutí pěstí o pěst? Příliš kontaktní. Polibek na tvář? Rozhodně ne. Dokonce i šťouchnutí loktem do lokte je příliš osobní, uvedl generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO). Zatímco vstupujeme do časů, kdy si od sebe na veřejnosti raději držíme odstup, Američané rychle přehodnocují svůj postoj k nejzákladnější formě společenské etikety - pozdravu, napsal list Los Angeles Times.

Nebude to ale snadné. Potřesení rukou a objetí jsou v naší kultuře tak zakořeněné, že jde téměř o reflex. A zadržet kterékoli z těchto gest, především při setkání s příbuznými, přáteli a dokonce i s kolegy, může vyznít chladně a dokonce až nepřátelsky.

Pandemie koronaviru už přiměla veřejné zdravotní autority, aby ve vší vážnosti navrhly jiné formy pozdravu vylučující osobní kontakt. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus doporučuje hinduistický pozdrav namasté, který zahrnuje spojení dlaní k sobě s prsty mířícími nahoru a přitažení dlaní k srdci.

"Namasté" znamená "klaním se ti". V Indii, Bangladéši, Nepálu, Thajsku a dalších částech jihovýchodní Asie se tento pozdrav používá při vítání nebo loučení, a také jako způsob poděkování. Pohyb s mírnou úklonou, při němž se sepjaté dlaně přitáhnou k srdci, se nazývá andžali mudra. Tímto pozdravem se člověk obrací k božské podstatě skryté v člověku, kterého oslovuje.

"Je to způsob, jak dát najevo, že moje božská podstata vidí a uctívá božskou podstatu ve vás," řekla Suhag Shuklaová, výkonná ředitelka Hinduistické americké nadace ve Filadelfii.

Mnoho světových vůdců v posledních dnech přestalo podávat ruku a místo toho se rozhodli začít používat toto gesto. Patří mezi ně například britský princ Charles, který tímto způsobem vítal hosty na recepci britského Společenství. A izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval obyvatele země, aby ho začali používat ve snaze zmírnit šíření koronaviru.

Ale změnit zvyky může být těžké. Než americký prezident Donald Trump promluvil v pátek k národu, aby oznámil celonárodní stav nouze, potřásl si rukou s řadou oficiálních činitelů.

Bezkontaktní pozdrav je obzvlášť těžký pro obyvatele v některých částech Evropy a Latinské Ameriky, kde je polibek - a někdy i dva nebo tři - na tváře nebo do vzduchu vedle tváří běžným vyjádřením přátelství i mezi novými známými.

"V Kolumbii jsme velmi vřelí," řekl před nedávnem kolumbijský ministr zdravotnictví Fernando Ruiz. "Rádi se zdravíme polibkem. To je skvělé - ale měli bychom s tím alespoň na tři měsíce přestat."

Lidé v zemích s muslimskou většinou obyvatel mají širokou škálu způsobů, jak se zdravit. V Íránu mezi ně patří líbání na tváře. V konzervativnějších částech této země je ale běžnější si položit s úklonou pravou ruku na srdce.

"Muslimové si pokládali pravou ruku na srdce už od dob proroka Mohameda v sedmém století," řekl Craig Considine, který přednáší na Riceově univerzitě o záležitostech spojených s islamofobií a vztazích mezi křesťany a muslimy.

"Epidemie, jako je tato, v nás může probudit lidskost," dodal Considine. "Svým způsobem eliminuje všechny stereotypy, které máme o tom, jak se různé skupiny chovají, a co dělají. Je to hygienické, ale co je důležitější, je to také projev respektu a náklonnosti."

Minulý týden byla vyfotografována švédská velvyslankyně v Kosovu, jak si klade ruku na srdce. V Evropě je použití tohoto gesta významné, protože v nepříliš vzdálené minulosti byli muslimové právě za ně ostrakizováni. Například v roce 2018 si muslimka ve Švédsku položila ruku na srdce, místo aby ji podala svému protějšku při pracovním pohovoru. Ten ihned pohovor ukončil, ale žena následně vyhrála stížnost za diskriminaci.

V roce 2016 Švýcarsko zastavilo naturalizační proces rodině dvou dospívajících muslimských mladíků, kteří odmítli podat ruku učitelce. V roce 2018 Francie odepřela občanství Alžířance, která během naturalizační ceremonie odmítla podat ruku úředníkovi.

Jako alternativa tradičních pozdravů se nyní navrhuje také úklona, která má své kořeny jak v Asii, tak v Evropě. Může sahat od prostého sklonění hlavy až po ohnutí celého trupu a stejně jako některá gesta rukou i tento čin může vyjadřovat řadu dalších emocí včetně úcty, vděčnosti nebo lítosti.

Zatímco někteří hledají tradiční způsoby pozdravu, jež se v některých zemích používaly stovky i tisíce let, jiní se inspirují fiktivním vesmírem. Milióny fanoušků seriálu Star Trek tento vulkánský pozdrav důvěrně znají - stačí zvednout dlaň s malíčkem a prsteníčkem odtaženým od prostředníčku, ukazováčku a palce. Obvykle ho provází i přání: "Žijte dlouho a blaze."