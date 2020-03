Jak by měly CK nyní postupovat, řeší asociace s právníky

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře se rozhodnutím vlády o zákazu cest Čechů do 15 zemí světa dostaly podle Asociace cestovních kanceláří ČR(ACK) do zcela nové situace. Jak by se měly CK zachovat, nyní asociace řeší s právníky. Vzniká také pracovní komise, kde budou zástupci asociace, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a další odborníci. Měla by pomoct najít řešení, jak podnikatelům v cestovním ruchu pomoct. ČTK to za ACK řekl Petr Kostka.

"Jedná se o novou a mimořádnou situaci. Postup, jakým se má zachovat cestovní kancelář, nemá žádnou oporu v žádném platném zákonu. Vyhodnocujeme tento stav ve spolupráci s právními poradci a výsledek zatím není k dispozici," uvedl Kostka.

Zákaz cest Čechů, stejně jako vstup turistů z dotčených zemí bude platit od půlnoci z pátku na soboty. Týká se Číny, Jižní Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

V těchto oblastech své klienty podle informací ČTK nemá CK Alexandria ani Blue Style. Čedok na základě usnesení vlády zrušil všechny zájezdy do destinací s vysokým rizikem přenosu nákazy. "Nyní připravujeme seznamy zájezdů, kterých se dané opatření týká. Bude se jednat o několik tisíc klientů, kterým ještě dnes budeme oznamovat zrušení jejich dovolených," řekla mluvčí Čedoku Eva Němečková. Klienti si podle ní budou moct vybrat jiný zájezd nebo dostanou zpět peníze v plné výši.

Finanční dopady zatím nechce nikdo přesně odhadovat. Zástupci cestovních kanceláří se ale shodují, že budou velmi významné.

Schillerová dříve uvedla, že firmy a živnostníci v cestovním ruchu budou moct žádat o odložení splácení daní. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo program pro podniky zasažené situací kolem koronaviru, na který vláda vyčlenila zatím 600 milionů korun.