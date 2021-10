Jágrův gól nestačil, Hradec Králové porazil v prodloužení Kladno 4:3

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali v utkání 18. kola extraligy Kladno 4:3 v prodloužení. Dramatický duel po gólu Jaromíra Jágra v končící 57. minutě zachránil pro domácí svou druhou dnešní brankou Filip Pavlík. V čase 62:20 pak o zisku druhého bodu, který pomohl Mountfieldu na druhé místo před rivala Pardubice, rozhodl další obránce Jeremie Blain.

Královéhradečtí podávají velmi dobré výkony a drží se na špici tabulky. Naposledy porazili doma suverénně Liberec, i proto se čekalo, že s Kladnem půjdou tvrdě za výhrou. Jenže nebylo to tak.

Plný stadion, druhá nejlepší návštěva v sezoně po derby s Pardubicemi, koukal, jak jsou aktivnější hosté. Jejich snaha se projevila už v šesté minutě, kdy perfektní přihrávkou našel matador Plekanec Račuka, jenž překonal Lukeše. Ten se vrátil do hradeckého brankoviště přesto, že Fin Kiviaho naposledy proti Bílým Tygrům zachytal precizně.

Pro hosty to byla ta správná vzpruha. Mohli se věnovat pečlivé defenzivě, do níž se zapojoval i Jágr. Zkrátka opatrnost byla jejich přikázáním. Zvládli i několik oslabení, v nichž byl skvělý další velikán Plekanec. Jeho chytrost a předvídavost hrála v početním oslabení klíčovou roli.

Východočeši se do šancí dostávali sporadicky, i když některé možnosti měli. Například šikula Jergl trefil v přesilovce tyč, ve druhé třetině pak velmi nebezpečně tečoval nahození kapitán Smoleňák.

Hradecký tlak přesto sílil, přece jen byl znát odstup obou mančaftů v tabulce. Ve 29. minutě se nápor domácích projevil i gólově. Obránce Pavlík se trefil z dorážky. Nutno říct, že šlo o jednu z mála dobrých šancí, rovněž ve druhé třetině se hrálo spíše opatrně. I z tohoto nastavení zápasu se však domácí dostali do vedení. Ve 35. minutě se po efektní kličce gólmanovi prosadil Fin Oksanen. Hostům nepomohla ani čtyřminutová přesilovka, bylo vidět, že v ofenzivě nemají dostatečnou sílu.

Třetí část byl podobná jako dvě předtím. Kladno nemělo dostatečnou kvalitu, aby se dostalo do šancí. Hradec spíše hlídal vedení. Jenže nedokázal to do důsledku. Hosté vyrovnali v 54. minutě, když se prosadil člen prvního útoku Hlava. Nebylo to ale všechno, v 57. minutě se dostalo Kladno do brejku, který zakončil sám Jágr. Byla to akce velkého hráče. Brankáře Lukeše pokořil perfektní kličkou.

Kladnu to však k výhře nestačilo. Minutu před koncem se chytrým pokusem trefil Pavlík. Proto šel zápas do prodloužení. V něm hosté chybovali, čehož využil zadák Blain a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "V první třetině nás zabily přesilovky, při kterých jsme si nepomohli gólem. Bylo to ustrašené, pomalé, nebylo to dobré. K tomu jsme prohrávali. V kabině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny se hra zlepšila. Bylo spravedlivé, že jsme dali góly a dostali se do vedení. Ale ve třetí třetině přišel kolaps, to se nemůže stát - zvlášť doma. Kvituju to, že jsme tam v power play dokopali gól a v prodloužení rozhodli. Výkon nebyl optimální, ale vyhráli jsme pro diváky."

David Čermák (Kladno): "Před zápasem jsme řešili problémy s obránci, tři nám vypadli. Proto to nebylo v první třetině - kdy hrál Hradec asi čtyři přesilovky - jednoduché. Domácí měli velký tlak, i když jsme byli ve vedení. Postupně jsme se zlepšili, hlavně ve třetí třetině, dokázali jsme otočit výsledek. Vedení jsme chtěli udržet, ale Hradec zaslouženě vyrovnal. V prodloužení jsme udělali chybu, která rozhodla."

Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29. F. Pavlík, 35. Oksanen (Smoleňák), 59. F. Pavlík (Blain), 63. Blain - 6. Račuk (Plekanec, Melka), 54. Hlava (Dotchin, Plekanec), 57. Jágr (Hlava). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 5322.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Smoleňák, Lev, Oksanen - Perret, Kevin Klíma, Jergl - R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma - K. Lang, Koukal, Orsava. Trenér: T. Martinec.

Kladno: Bow - Kehar, Dotchin, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek, Baránek, Funk - Hlava, Plekanec, Jágr - Kristo, A. Kubík, M. Beran - Račuk, M. Filip, Melka - Hajný, Pitule, V. Bílek. Trenér: D. Čermák.