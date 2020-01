Jágrovo Kladno přivítá Litvínov, který čeká sedm zápasů na výhru

Praha - Hokejisté Kladna přivítají v důležitém pátečním souboji 39. extraligového kola předposlední Litvínov. Zatímco Rytíři v roli nováčka soutěže statečně bojují o desítku, Severočeši mají na kontě sedm porážek za sebou a jejich pád na dno odvrátilo pouze lepší skóre v porovnání s posledními Pardubicemi. Rozjetý Třinec se představí v Plzni.

Kladno sbírá body zatím hlavně v domácím prostředí. A to bude mít na své straně i v nejbližším utkání proti Litvínovu. Středočeši v čele s hrajícím majitelem klubu Jaromírem Jágrem touží odčinit poslední porážku 2:5 z Mladé Boleslavi. "Odehráli jsme tam naplno pouze třicet minut a s tím se nedá uspět," zdůraznil trenér David Čermák.

Litvínov se snaží najít cestu, jak odvrátit sestup z nejvyšší soutěže, který dosud nikdy neprožil. V mužstvu skončili útočníci Lukáš Kašpar a Juraj Mikúš, novou tváří je naopak kanadský univerzál s ukrajinsko-nigerijskými kořeny Akim Aliu. Trenér Vladimír Kýhos má nadále důvěru.

"Nevím, jestli je to teď úplně o trenérovi. Když se jde do poslední čtvrtiny, tak asi není úplně ideální měnit systém. Je to o tom se semknout jako parta, postavit lidi, které budeme mít k dispozici, aby odvedli co nejlepší práci a pokusili se získat každý bod v následujících zápasech," vysvětlil předseda klubového představenstva Jiří Šlégr.

Plzeň poslední dva zápasy vůbec nezvládla. V Liberci a v Brně neuhrála ani bod při celkovém skóre 3:12. "Musíme zapomenout, protože nic jiného se s tím udělat nedá. Kdybychom si alespoň o našich výkonech mohli říct, že byly dobré, ale ani to se nedá. Bylo to z naší strany naprosto šílené. Nebyli jsme na ty zápasy připravení. Musíme se zlepšit," prohlásil útočník Matyáš Kantner.

Třinec vyrazil na venkovní sérii a po vítězství v Mladé Boleslavi pokračoval na západ. V Plzni ho čeká druhé ze čtyř venkovních utkání. "Je to pro nás skvělý start do série zápasů venku," řekl kouč Václav Varaďa po vydřené výhře 2:1 v Mladé Boleslavi, u níž scházeli zranění Kundrátek a Krajíček. Obhájci titulu se třetí výhrou za sebou přiblížili pátečnímu soupeři a v případě tříbodového úspěchu by Plzeň vystřídali na třetím místě.

Zlín hostí Mladou Boleslav a rád by navázal na vydařené představení proti Spartě. "Hraje celý tým, naše výkony nestojí jen na pár lidech," pochvaloval si kolektivní pojetí trenér Robert Svoboda. "Čeká nás velmi těžký a konsolidovaný soupeř, který bojuje o první čtyřku," varoval Svoboda. Na marodce má poslední dva hráče - obránce Gazdu a Buchtu.

Mladá Boleslav má po domácím zaváhání ve středeční dohrávce s Třincem příležitost k rychlé nápravě. "Je dobře, když další zápas přichází takhle rychle. Nemusíme se v té porážce s Třincem tolik pitvat. Do Zlína vyrážíme o den dřív, abychom byli dobře nachystaní. Je to tam vždy těžké a my se na to musíme připravit úplně stejně jako na Třinec. Uvidíme také, jaký bude zdravotní vývoj," připomněl obránce František Hrdinka absence Bernada, Dlapy, Klepiše a Radima Zohorny.

Vítkovice potřebují body jako sůl a v domácím duelu proti Hradci Králové jim nahrávají statistiky: Východočechy porazily třikrát za sebou. Tým se ale otřepává z úterního debaklu 3:7 od Liberce.

"S ohledem na poslední zápasy je potřeba zlepšit hru v oslabení - ideálně se oslabení úplně vyvarovat, byť víme, že to dost dobře reálné není. Na hru v oslabení jsme se snažili zaměřit a k tomu je samozřejmě potřeba přidat i lepší výkon v zakončení i v obraně. Je toho hodně, ale my bojujeme a chceme konečně vyhrát," řekl trenér Mojmír Trličík, jenž postrádá dlouhodobě zraněné Němce a Kurovského. Novými posilami jsou Hruška a Rosandič.

Za Rosandiče zamířil do Hradce Králové jiný bek Šidlík a oba tak v novém působišti čeká pikantní premiéra. "Trošku se to ve mně pere, ale soustředím se hlavně na svůj výkon a pomoc Hradci, abych potvrdil to, proč jsem do mužstva přišel. Potřebujeme bodovat, pořád je šance na šestku, to je teď ten hlavní cíl," prohlásil Šidlík.

Pardubice se pokusí zaskočit Brno. "Zkušenost v týmu Komety je veliká. Jsou tam skvělí hráči. Nesmíme je pouštět do přečíslení a nedávat jim zbytečné přesilovky, což se nám teď taky hodně stávalo. Doufáme, že to bude hratelný soupeř," uvedl asistent trenéra Michal Mikeska. V neděli na Spartě se zranil Tybor, s 25 body (15+10) nejproduktivnější hráč Dynama.

Kometa jede do Pardubic zvláštním vlakem a v hledišti ji bude podporovat minimálně 1200 fanoušků. "Pardubice hodně posílily a dělají vše, aby zachránily sezonu. Ale my taky máme o co hrát, venku jsme dvakrát neuspěli a chceme tam předvést to, co doma proti Plzni," řekl asistent Radek Bělohlav, který před příchodem do Brna v Dynamu působil.

Po nemoci se vrací kanonýr Mueller. Brněnskou premiéru si odbudou Šimon Stránský a Daniel Krenželok, kteří na začátku týdne přišli z Vítkovic, na marodce zůstávají Holík a Vincour.

Olomouc poslední čtyři kola bodovala a vrátila se na desáté místo, kde má na Kladno ale jen bod k dobru. "Teď jsme uhráli nesmírně cenných šest bodů. Bylo být výborné je potvrdit a dotáhnout se třeba ještě blíž týmům z osmého devátého místa, ale čeká nás nadmíru kvalitní soupeř," řekl trenér Zdeněk Moták před zápasem se Spartou, kterou Hanáci dokázali zaskočit v posledním utkání na pražském ledě. Doma jí ale šestkrát v řadě podlehli.

Slavnostní předehru utkání obstará nejznámější český zápasník MMA a olomoucký rodák Karlos Vémola, který vhodí úvodní buly.

Sparta se po dvou zápasech bez bodového zisku chytila na Pardubicích, byť je udolala až v prodloužení. "Už před utkání jsem říkal, že dobré mužstvo neprohraje třikrát v řadě. A jsem rád, že jsme to potvrdili. Snad jsme tím začali nějakou další sérii," řekl útočník Lukáš Pech.

Vedoucí Liberec může být v klidu. I kdyby Pražané uspěli na Hané v základní době, Bílé Tygry nesesadí, neboť na ně mají čtyřbodové manko. Liberec může svou pozici naopak posílit v domácím utkání s Karlovými Vary, s nimiž zatím uhrál ve dvou vzájemných zápasech v sezoně jediný bod.

Statistické údaje před pátečním 39. kolem extraligy: -------- PSG Berani Zlín (8.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 6:3. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 38 zápasů/31 bodů (9 branek + 22 asistencí) - Pavol Skalický 38/39 (16+23). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 2,73 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,19 procenta, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,12, 92,27 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 3,25, 88,70 a jednou udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Zlín vyhrál osm z posledních jedenácti zápasů. Doma prohrál jediný z minulých šesti duelů. - Bruslařský klub po sérii čtyř vítězství prohrál ve středu doma s Třincem 1:2. - Zlín vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Slovenský útočník Pavol Skalický z Mladé Boleslavi může sehrát 100. zápas v české extralize. HC Škoda Plzeň (3.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:1, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 37/62 (31+31) - Matěj Stránský 37/29 (14+15). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,46, 90,84 a šestkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35 - Petr Kváča 2,27, 92,13 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,73 a 89,53. Zajímavosti: - Plzeň po sérii šesti vítězství dvakrát za sebou nebodovala - prohrála v Liberci 1:7 a v Brně s Kometou 2:5. Doma ale drží Indiáni čtyři zápasy vítěznou šňůru. - Oceláři třikrát za sebou naplno bodovali a drží bodovou sérii šest utkání, z nichž jen jedno prohráli. - Plzeň porazila Oceláře před vlastním publikem dvakrát za sebou, ale předtím s nimi doma čtyřikrát v řadě prohrála. - Obránce Roman Vráblík z Plzně oslaví v sobotu 30. narozeniny a slovenskému zadákovi Peteru Čerešňákovi bude v neděli 27 let. - Lotyšský bek Guntis Galvinš z Třince v sobotu oslaví 34. narozeniny a asistentovi trenéra Ocelářů Jiřímu Raszkovi je dnes 32 let. - Třineckému útočníkovi Martinu Růžičkovi chybějí dvě branky ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport za 250 gólů v extralize a reprezentaci. Může se stát 69. členem. - Kanadský útočník s polskými kořeny Wojtek Wolski po příchodu do týmu Ocelářů bodoval ve všech šesti zápasech a má na kontě osm branek a čtyři asistence. HC Vítkovice Ridera (12.) - Mountfield Hradec Králové (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 2:0. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 33/32 (12+20) - Radek Smoleňák 37/26 (15+11). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 3,11, 91,70 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,61 a 85,32 - Marek Mazanec 2,14, 91,51 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,93. Zajímavosti: - Vítkovice, které se představí počtvrté za sebou doma, v posledních dvou duelech nebodovaly. Vyhrály jen dva z minulých deseti zápasů. - Mountfield bodoval v šesti z uplynulých sedmi utkání a pětkrát z toho vyhrál. - Ostravané vyhráli ve vzájemných soubojích třikrát za sebou a z toho dvakrát až po samostatných nájezdech. - Slovenský obránce Mislav Rosandič z Vítkovic oslaví v neděli 25. narozeniny. Rytíři Kladno (11.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 1:4. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 38/28 (11+17) - Jakub Petružálek 35/29 (8+21). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,75, 91,91 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - David Honzík 3,14 a 89,69, Jaroslav Janus 3,44 a 89,57. Zajímavosti: - Kladno vyhrálo čtyři z posledních šesti zápasů. Doma Rytíři bodovali v šesti z uplynulých sedmi duelů a z toho pětkrát vyhráli. - Litvínov prohrál sedmkrát za sebou a získal při této sérii jediný bod. - Obránce Jiří Říha z Litvínova může sehrát 100. zápas a útočník Martin Hanzl 200. duel v extralize. - Útočník Petr Vampola z Kladna dnes slaví 38. narozeniny, slovenskému bekovi Ladislavu Romančíkovi bude v neděli 24 let. HC Olomouc (10.) - HC Sparta Praha (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 38/28 (13+15) - Michal Řepík 35/29 (16+13). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,46, 91,41 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,51, 91,27 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,26, 92,59 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,74 a 90,30. Zajímavosti: - Olomouc čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Sparta z posledních tří zápasů získala jen dva body za nedělní domácí výhru 2:1 v prodloužení nad posledními Pardubicemi. Z uplynulých osmi utkání má ale na kontě jen dvě prohry. - Pražané vyhráli v Olomouci šestkrát za sebou. Hanáci se doma proti Spartě radovali naposledy 18. září 2016 po výsledku 3:2. - Olomoucký útočník Marek Laš oslaví v pátek 33. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Energie Karlovy Vary (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Libor Hudáček 36/43 (21+22) - Tomáš Rachůnek 38/39 (18+21). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,60, 94,11 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,49, 92,50 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 3,95, 89,06 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec doma vyhrál třináctkrát za sebou. Naposledy neuspěl před vlastním publikem 27. října, kdy podlehl Hradci Králové 2:3. - Bílí Tygři vyhráli pět z posledních sedmi zápasů. - Karlovy Vary vyhrály v neděli na ledě Vítkovic 3:0 a byla to jejich teprve druhá výhra z uplynulých sedmi zápasů. - Bílí Tygři po předchozí pětizápasové vítězné sérii ve vzájemných duelech v této sezoně s Energii získali ze dvou zápasů jediný bod. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 35/25 (15+10) - Martin Zaťovič 37/39 (23+16). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 3,39 a 87,93 - Karel Vejmelka 2,66, 91,39 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,66, 91,11 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78. Zajímavosti: - Dynamo prohrálo sedm z posledních osmi zápasů a připsalo si v nich jen čtyři body. - Kometa vyhrála jen dva z uplynulých šesti zápasů, ale jen ve dvou z nich vyšla naprázdno. - Brňané vyhráli čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Další program: -------- Neděle 26. ledna - 40. kolo: 15:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 4:3 po sam. nájezdech, 2:5), HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (1:4, 1:2, 1:4), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (6:3, 2:3, 3:2 po sam. nájezdech), Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec (2:6, 1:7, 1:2 po sam. nájezdech), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (6:7 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl.), 17:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (2:1 v prodl., 3:4 v prodl., 3:5), 17:20 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary (1:2, 1:4, 2:3 po sam. nájezdech; ČT sport).