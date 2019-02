Praha - S povděkem přivítal útočník a majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr informaci o možnosti zrušení baráže, kterou by nahradila varianta přímého sestupu a postupu. Nejhorší extraligový celek by nahradil nejlepší tým z první ligy. Olympijský vítěz z Nagana se domnívá, že současný systém až příliš nahrává extraligovým klubům, přestože několik týmů dokázalo trnitou cestu vzhůru zvládnout.

K realizaci myšlenky o přímém postupu je ještě relativně daleko, ale Jágr by byl jednoznačně pro. "Četl jsem, že by mohl být přímý postup a sestup. Jsem rád, že se nad tím konečně někdo zamyslel. I když až poté, co se plácáme už pátou sezonu v první lize," řekl Jágr v rozhovoru s ČTK. "Play off první ligy, to je prostě válka, ti hráči hrají jak o život, může se několik hráčů zranit. A není možné mít nabitou sestavu na šest mužstev jako Real Madrid," prohlásil Jágr.

"Máš pak třeba čtyři pět hráčů mimo hru a jdeš hrát proti týmům z extraligy, co se na tuhle fázi sezony připravovaly čtyři měsíce. Co to je pak za spravedlnost? Jako kdyby musel boxer vyboxovat přes den pět zápasů, aby se dostal k večernímu zápasu o titul. Jak by ho potom asi tak zvládnul? Je to vážně těžké se dostat nahoru touto cestou," uvedl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL za Waynem Gretzkým.

Sám to naplno poznal v minulém ročníku, během něhož se do Kladna vrátil z NHL. "Úplně slyším, jak někdo říká 'co tam fňukaj', ale to bude říkat jen do té doby, než si to zažije na vlastní kůži," míní Jágr.

"Nepříjemné je už jen, jak tě to finančně ničí. Hraješ druhou nejvyšší soutěž, není o to takový zájem, nejsou tam takoví sponzoři, ale musíš přitom udržovat podobný rozpočet jako týmy ze spodku extraligy. Hraješ navíc baráž a nevíš, jakou budeš po jejím skončení hrát soutěž a jaký tým budeš skládat. Skončí baráž a všichni hráči jsou podepsaní," řekl Jágr.

Připomněl, že Kladno je navíc specifické tím, že ve městě není žádná velká firma, která by byla pro klub určitou jistotou. "Nejsme klub, jemuž by dal někdo něco zadarmo. Diváci jsou už trochu naštvaní, že pátým rokem hrajeme druhou nejvyšší soutěž, ale ty podmínky nebyly a nejsou ideální. A jedním z důvodů, proč se to snažím pořád držet, je má víra, že ty podmínky se zlepší. Vydržel jsem to čtyři roky a čekám, co bude dál," uvedl Jágr.

O to těžší je pak chod klubu zabezpečit. "Je to hrozně těžké dělat hokej stylem, jakým se dělá v České republice. Sport - a hlavně hokej, který je drahým sportem - je prostě charita. Jste závislí na sponzorech a podpoře města. Trochu výhodu mají kluby s velkou firmou jako hlavním sponzorem, třeba Litvínov, Plzeň či Mladá Boleslav," prohlásil Jágr.

"Proto říkám - rád si to vyměním s někým, komu se to nepozdává. Ať chodí do práce zadarmo, nosí tam navíc ještě svoje prachy a ještě si nechá nadávat. Není to sranda," připustil Jágr. "Je to, jako když se někdo ozve, že chce někam svézt, tak ho vezmete a on vás místo poděkování sjede, že jste ho přivezl pozdě a jel jste k tomu blbou cestou."

Jak se jednotlivým klubům daří, záleží na mnoha okolnostech. "Ať je to počet velkých firem, jak je velký zájem o hokej, také záleží na podpoře města, kraje a dalších věcech. I kdyby ale tyhle věci byly skvělé, tak je člověk rád, že je třeba jen málo v minusu," přiblížil Jágr.

"Ve všech klubech Evropy a v zámoří je ten byznys udělaný tak, že určité peníze, co jdou do klubu, získáváš z diváků. V naší situaci je to pět deset procent. V Americe ti z toho ještě zbude. I druhá německá liga si příjmem z diváků ty hráče zaplatí," srovnával Jágr.

"Máme moc profesionálních klubů na to, jak jsme malý stát a jak se tady ekonomika vyvíjí. Všechno ostatní se někam posouvá, na koncert jdeš za mnohem větší peníze, ale sport zůstal stát skoro tam, kde byl před 30 lety, přestože platy šly mnohonásobně nahoru. Byl bych hrozně rád, kdyby si lidé spočítali, že to není přímo úměrné," řekl Jágr.

Vnímá i nesouhlasné hlasy. "Samozřejmě slyším i kritiku v tom smyslu, že se na to nedá dívat. Jenže hráči musí z něčeho žít. A jen slavná historie našeho klubu hráčům platy nezaplatí a nikam tě neposune. Nejde to samo. Stačí se podívat na Chomutov. Ono vážně není jednoduché, když nedostanete tři měsíce plat," uvedl Jágr.

I proto je opatrný s posilováním kádru. "Jedna věc je, co si přeješ, druhá pak realita. Někdo z fanoušků si může říct, že nemáme žádné posily, ale nikdo nečeká, až Kladno zavolá, aby mu tam poslal levné super hokejisty," konstatoval Jágr.