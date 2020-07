Jágr zatím netuší, zda nastoupí už v přípravě, nebo až v sezoně

Praha - Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr při zveřejnění prosincového utkání Winter Classic pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně potvrdil, že počítá s pokračováním kariéry. Osmačtyřicetiletý majitel Kladna se ale teprve chystá do plného tréninku a zatím není jasné, zda za Rytíře nastoupí už v přípravě, nebo až v sezoně.

"Spíš se držím při zemi a nedělám si žádné plány, protože člověk doopravdy neví, jestli ho zítra raní mrtvice a už tady nebude. Nechci nic zakřiknout. Můj cíl je samozřejmě dál pokračovat, užívat si to a být zdravý. Ale počítám i s věcmi, které se můžou stát," řekl Jágr novinářům.

Po návratu z NHL v lednu 2018 se potýkal nadále se zraněními a naplno nastoupil až loni ve finálním boji o návrat do extraligy. V uplynulé sezoně odehrál 38 utkání. "Začnu se připravovat, včetně tréninků s týmem. Kdy konkrétně nastoupím, jestli to bude od prvního zápasu, nebo až v průběhu sezony, to teď nedokážu říct," prohlásil Jágr, který patří k hlavním strůjcům prosincového duelu pod širým nebem.

"Vše bude záležet na tom, jak rychle se do formy dostanu, protože moc času na přípravu jsem neměl. Skončili jsme v březnu, dá se říct, že začínám od nuly. Pro mě je to docela dlouhá pauza, ale věřím, že se do toho postupně dostanu," podotkl. V pauze se snažil hlavně udržet váhu. "Byl to můj problém v posledních letech. Dá se říct, že se mi to jakž takž povedlo."

V tréninku nechce jít hned nadoraz. "Ze svých zkušeností vím, že nic se nemá přehánět, protože jakmile půjdu na doraz, je velká šance, že se zraním. A toho bych se chtěl vyvarovat. Věřím, že v říjnu listopadu bych měl být v pohodě," řekl Jágr, jehož prioritou je momentálně fungování kladenského klubu.

"Moje priority se trochu změnily. Dřív jsem byl stoprocentně hráč a trochu majitel, manažer a člověk, který dělá různé akce. Teď se snažím být stoprocentní manažer a majitel. Až když je to hotové a jsem si jistý, že to jde správný směrem, tak se chci připravovat hokejově," podotkl Jágr.

Před duelem ve Špindlerově Mlýně zavzpomínal na dění před Winter Classic z roku 2012 v dresu Philadelphie proti New York Rangers, před kterým točil kanál HBO několik týdnů sérii 24/7 ze zákulisí. "Už jen celá ta příprava týmu na to byla specifická. Televizní kamery s námi trávily spoustu času a myslím, že snad od začátku sezony do toho zápasu probíhal deset týdnů po sobě vždy hodinový pořad k tomu utkání. Takže nebyl den, kdy by vám to někdo nepřipomínal," uvedl.

Chuť pokračovat v bohaté a úspěšné kariéře má. Winter Classic je pro něj jednou z řady motivací. "Je tam spousta faktorů. Samozřejmě mám pořád motivaci hrát a udržovat se v určité kondici. Pořád mám hokej rád, i když je to pro mě v mých letech už náročnější," řekl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný mistr světa.

"I já ale k životu potřebuju určitou motivaci. A Špindl, návrat do extraligy, hrát v padesáti letech, to jsou pro mě cíle a záchytné body, abych se dokopal k tomu, že se dokážu připravit. Člověk by si takové cíle měl dávat. Když je nemáš, jsi ztracený v kruhu, kde já být nechci," prohlásil.

Hrát může po padesátce jako legendární Gordie Howe. "Dávám si vždy ty nejvyšší cíle, které třeba v hokeji ještě nikdo nedokázal. Gordie Howe hrál i po padesátce, ale proč ne. Věřím tomu, že lidské tělo nemá limity, pokud ti bůh přeje a zůstaneš zdravý. Pak už záleží vše na tobě," uvedl.

S Kladnem chce zpět do extraligy. "Samozřejmě ve sportu vám nikdo nic dopředu nezaručí. Ale bylo by od nás zvláštní, kdybychom si návrat do extraligy za cíl nedávali. Je to pro nás jedinečná šance postoupit, i když to samozřejmě bude náročné," dodal Jágr.