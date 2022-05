Jágr založil vlastní značku JJ68, začal podnikat s produkty z konopí

Praha - Hvězdný hokejista Jaromír Jágr začal podnikat. Pod vlastní značkou JJ68 nabízí konopné oleje, potravinové doplňky, kosmetiku a další produkty. Motivací je pro něho možnost podílet se na výrobě. Padesátiletý hrající majitel extraligového Kladna připustil, že se novou cestou vydal i proto, aby zaplnil mezeru po hokeji, až se rozhodne ukončit kariéru.

"Když se zamyslím nad tím, kolik mi je let a jak dlouho ještě budu hrát, nic jiného mi nezbývá. Přemýšlím, nad tím, co tu mezeru vyplní. Napadlo mě udělat vlastní značku, abych mohl dělat něco, co by mě bavilo," řekl Jágr na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Jako sportovec máš věci, které tě brzdí. Tím největším problémem je asi bolest. Člověk přemýšlí a hledá různé cesty, jak se jí zbavit. Lidi ti radí, ale nikdy nevíš, zda to funguje, nebo nefunguje. Někdo radí studenou sprchu. Ale až někdy před třemi čtyřmi roky jsem přišel na to, co v mém případě funguje stoprocentně," uvedl Jágr s tím, že na e-shopu (www.jj68byjagr.com) nabízí jen produkty, které sám vyzkoušel.

"Pro mě bylo důležité, že jsem si ke všemu řekl: Můžeme ubrat, můžeme přidat, pomůže tohle, nebo nepomůže... Ta značka vznikla hlavně proto, abych si k tomu mohl strašně moc říct. Korigoval jsem si to k obrazu svému," řekl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru. "Mám tam své favority, které používám dnes a denně. Když to pomáhá mně, tak věřím, že by to mohlo pomoci i někomu jinému. Tyhle produkty mi pomohly hlavně se spánkem. Co funguje pro mě, nemusí stoprocentně fungovat pro jiné lidi. Proč to však nevyzkoušet?"

Ze svého okolí má dobrou odezvu. "Zkusili to nejen hokejisté. Sportovci, známí i kamarádi. Chtěl jsem, aby mi řekli, co cítí. Pro mě je důležitá zpětná vazba, ale chtěl jsem, aby měli nějakou zkušenost předtím a možnost srovnávat," řekl Jágr.

Původně chtěl značku, kterou tvoří jeho iniciály ve spojení s číslem dresu představit v únoru, kdy slavil padesátiny. "Byl by to takový dárek k narozeninám, ale tehdy jsme nebyli ještě připravení. Nebylo to ještě tak, jak bych si to představoval," uvedl.

Značku představil ve třech řadách - pro vrcholové sportovce, pro aktivní lidi a rekreační sportovce a pro domácí mazlíčky.

"Mění se situace a konopí se stává celosvětově hojně využívanou látkou. Jen málo rostlin může poskytnout tak komplexní zdroj nutričních látek jako konopí. A Česká republika je historicky konopnou velmocí," uvedl František Švejda, odborník na konopí a CBD (kanabidiol), který je odborným garantem produktů JJ68.

Před Jágrem zkusili štěstí v podnikání i jiní olympijští vítězové z Nagana. Brankář Dominik Hašek podnikal s oblečením pod značkou Dominator odkazující na jeho přezdívku. Společnost však kvůli špatným ekonomickým výsledkům skončila. Hašek to následně zkusil s energetickými nápoji Smarty.

"Každý by byl samozřejmě rád, kdyby se značka nějak vyvíjela a šla nahoru, ale pro mě to není to nejdůležitější. Kdyby to tak bylo, uděláme obrovský rambál kolem toho, představíme místo šesti značek šedesát a riskneme to. Ale to není to, co jsem chtěl," řekl Jágr.

V brzké době odletí do Severní Ameriky, kde chce svou značku propagovat. "Na místě, kam jedu, je veletrh těchto produktů, takže se tam zastavím. Ale nebyl to hlavní důvod, je to jeden z více důvodů, proč do Ameriky jedu," uvedl.