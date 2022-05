Jágr věří, že hokejisté Kladna zahájí sezonu už na domácím stadionu

Praha - Hráč a majitel extraligového Kladna Jaromír Jágr pevně věří, že se podaří dokončit rekonstrukci kladenského zimního stadionu včas, aby Rytíři mohli v domácím prostředí zahájit novou hokejovou sezonu. Uplynulý ročník museli odehrát v azylu v Chomutově.

"Nová kancelář je zatím v nedohlednu, ale to si myslím, že není ani tak důležité," řekl s úsměvem Jágr na setkání s novináři v Praze. "Důležité je, abychom měli střechu. Teď bude záležet na těch vnitřních pracích. Vnějšek vypadá velice dobře. I spousta fanoušků to určitě ocení, protože se to hodně změnilo. A bude to daleko komfortnější a hezčí," uvedl.

Komplikaci pro přípravu na sezonu představuje podle hokejové legendy to, že je momentálně v rekonstrukci i kladenský druhý zimní stadion. "Takže na začátku sezony si budeme muset najít zimní stadion, kde budeme trénovat nejen my, ale i naše mládež. Problém to je, ale také věc, které se nedala dál odkládat. Pevně věřím, že do prvního zápasu bude stadion k dispozici na naše utkání," řekl Jágr.

Vyřešit Rytířům stále zbývá i obsazení trenérského postu poté, co David Čermák odešel do Českých Budějovic. "Něco mám v hlavě, jak by se vše mohlo vyvíjet dál. Ale ne vždy se věci stanou tak, jak si představuješ, nebo jak by si je člověk přál. Ještě je brzy o tom mluvit," konstatoval Jágr, jenž se chystá na dva týdny do zámoří. "Budu se připravovat nejen hokejově, ale i manažersky, abychom v Kladně dali dohromady co nejsilnější tým," řekl.