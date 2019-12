Jágr věří, že by se mohl brzy vrátit do sestavy Kladna

Kladno - Jaromír Jágr by se mohl již brzy vrátit do bojů o extraligové body. Hrající majitel hokejistů Kladna v rozhovoru pro klubový web prozradil, že po zranění z konce listopadu už trénuje. Možnost návratu do sestavy spojil s domácím utkáním proti Vítkovicím ve čtvrtek 26. prosince.

"Na jednu stranu jsem rád, že se vyhrává, je to pro mě jednodušší," připomněl Jágr domácí výhru nad Hradcem Králové 3:1, díky níž jsou Rytíři desátí. "Není na mě takový tlak, abych se vrátil a ještě si to třeba zhoršil. To bych vůbec nechtěl," dodala sedmačtyřicetiletá legenda.

Věří ale, že brzy se bude moct podílet na boji nováčka o play off nejen ze střídačky v roli pomocníka trenérů, ale přímo na ledě. "Začínám si pomalu sám trénovat a věřím, že si to v nejbližších dnech vyzkouším. Abych byl úplně přesný, to si netroufnu říct. Zkusil bych třeba 26. prosince, ale nejsem si jistý," nastínil Jágr.

Olympijský vítěz z Nagana a druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se zranil 29. listopadu v zápase se Spartou (2:4). Odstoupil po souboji s obráncem Adamem Poláškem, když se mu při pokusu o otočku rozjela levá noha. Později prozradil, že si natrhl oba přitahovače.

Jágr zatím v sezoně zasáhl do 21 zápasů a připsal si 15 bodů za osm branek a sedm asistencí. I přes absenci je stále třetím nejproduktivnějším hráčem týmu a druhým nejlepším střelcem za Ladislavem Zikmundem. Ten má i díky dvěma trefám v duelu s Mountfieldem devět gólů.