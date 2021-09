Jágr trénuje s týmem, páteční start při rozjezdu extraligy nevyloučil

Kladno - Hokejový útočník Jaromír Jágr je na tom zdravotně lépe než před týdnem, kdy ho trápily potíže s ramenem a hlavou. Ty byly následkem ataku soupeřů Davida Šteinera a Jindřicha Baráka v přípravném utkání na ledě Slavie. Devětačtyřicetiletý hrající majitel Kladna již trénuje s mužstvem Rytířů a v rozhovoru s ČTK nevyloučil, že zasáhne do pátečního utkání 1. kola nové extraligové sezony s Vítkovicemi.

"Jak jsem na tom zdravotně? Normálně, nevím, co k tomu víc říct. Nevím, zda budu hrát, nebo nebudu, vážně nevím. Byl jsem dvakrát u (profesora) Pavla Koláře, tam je to v klidu. Už včera jsem trénoval s týmem," řekl dnes ČTK Jágr. "Záleží spíš na tom, zda budeme mít dostatek hráčů, jak na tom ti ostatní budou," dodal k otázce svého pátečního startu.

Zdravotní problémy se mu za poslední roky nakupily, olympijský vítěz z Nagana si však nemyslí, že by byly důsledkem přibývajících let. "Nechce se mi ani na tyhle otázky moc odpovídat, protože každé tělo je jiné. Co budu říkat já, neznamená, že cítí ostatní stejným způsobem. Samozřejmě v tom hraje roli věk, ale jinou, než si lidé myslí," zdůraznil Jágr.

"Vždycky říkám - mladý člověk, když se narodí, nemusí dělat nic a bude druhý den silnější. Starší člověk, když nebude dělat nic, bude podle mě o něco horší, nebo na stejné úrovni, co byl den předtím. A to je jediná výhoda toho nižšího věku. Pořád se to dá ale zachránit tím, že ten starší člověk bude dělat víc než ten mladý. Pokud na to bude mít čas," poznamenal Jágr.

"Z mého pohledu, když se člověk zraní, tak to je ze dvou důvodů. Jedním může být náhoda, druhým pak fakt, že ten hráč není připravený. V mém případě se tam spojily teď naposled dvě věci. Pravděpodobně kdybych byl silnější a lépe připravený, tak jsem i takový náraz ustál. Ale byla to i shoda náhod, že jsem byl přistrčený metr a půl od mantinelu. Být to půl metru, tak si tam dám automaticky ruce," připomněl Jágr.

"Myslím, že ten věk je až na posledním místě. Ale na to si každý musí přijít sám. Já nechci nikomu radit. Proč bych taky měl? Každý má jiné tělo, jiný život, jiné problémy... A že jsem měl v těch posledních sezonách nějaká svalová zranění? Ta má každý, akorát se o tom nepíše, to tak prostě je," prohlásil Jágr, jenž v nadcházející sezoně oslaví padesátiny.