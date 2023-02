Jágr slavil v den 51. narozenin výhru, Kladno porazilo Mladou Boleslav

Kladno - Hokejisté Kladna porazili v 46. kole extraligy Mladou Boleslav 2:1 a hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr tak v den svých 51. narozenin oslavil zisk důležitých bodů. Díky druhé výhře z posledních tří zápasů se na posledním místě přiblížili třináctým Českým Budějovicím na rozdíl jediného bodu. V čase 58:20 zápas rozhodl v přesilové hře kanadský obránce Jake Dotchin. Bruslařský klub si připsal pátou prohru za sebou, na kluzištích soupeřů Středočeši prohráli pojedenácté v řadě.

Rytíři se od úvodu tlačili do ofenzívy, ale šance měli hosté z brejků. Nejdříve ve 4. minutě neuspěl v úniku proti Bowovi bekhendovým blafákem Söderlund a další rychlý kontr neproměnil Dvořáček. Na druhé straně po Jágrově práci za brankou zahrozili Plekanec a Sotnieks. V polovině úvodní části se natlačil před Krošelje Indrák, ale slovinský gólman zasáhl.

Při Pýchově vyloučení poté trefil z pravé strany Filip boční konstrukci branky. Kladno se ubránilo při Melkově trestu, při kterém kanadský gólman kryl Söderlundovu střelu. Neuspěli ani Dvořáček a Stránský.

Kladno se dočkalo vedení v čase 24:44 při Söderlundově pobytu na trestné lavici. Klepišovu ránu vyrazil Krošelj před Zikmunda, který se z dorážky nemýlil. Za 151 sekund ale bylo vyrovnáno. Pýcha střelou před obránce překonal Bowa na lapačku.

Bruslařský klub mohl otočit stav v přesilovkách. Při Michnáčově trestu se Bow přesunul proti Söderlundově střele z pravého kruhu. Při Slováčkově vyloučení kladenský gólman kryl další sérii střel a měl i štěstí, že Dotchin v pádu srazil bruslí Najmanovu přihrávku těsně vedle pravé tyče vlastní branky.

Kladno se neprosadilo při Štichově pobytu na trestné lavici ani na přelomu druhé a třetí třetiny po Malátově faulu. Mladá Boleslav potom dostávala Kladno pod tlak, ale Bow si poradil s dvěma nebezpečnými pokusy Šťastného a dobrou střeleckou pozici nevyužil ani Lantoši.

V 53. minutě odolala kladenský gólman při dalším velkém náporu a zlikvidoval i Fořtovu dorážku zblízka. Kladno se muselo bránit při Dotchinově trestu, ale přesilovku hostů přerušil po 50 sekundách faulem Roman. Při Najmanově vyloučení využili podruhé v utkání Rytíři přesilovku díky Dotchinově střele od modré čáry. Domácí se ještě posledních 32 sekund museli bránit při Kubíkově trestu při power play Mladé Boleslavi, ale odolali.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): "Jako po každé pauze to bylo na začátku neučesané a celkově to bylo nevzhledné utkání. Hodně se na tom podepsala vyloučení. Hodně se hrály přesilovky a oslabení. My dali v přesilovkách dva góly, žádný jsme neinkasovali. Gól jsme dostali z ničeho, když nám jel jeden hráč do čtyř. Byl to z naší strany trošku nervózní zápas, protože hrajeme o bytí a nebytí. Zaplaťpánbůh se nám povedlo dát dvě minuty před koncem gól. Pak už jsme to ubránili."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Po přestávce bylo v první třetině vidět, že z naší strany nebyla tak pohyblivá. Celkově zápas rozhodly speciální týmy. Dostali jsme dvě branky v oslabení a na druhé straně jsme bohužel nepřidali tak, jak bychom si představovali. Zase jsme zbytečně odevzdali body. Důležité je říct, že jsme měli spoustu zbytečných vyloučení."

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Zikmund (Klepiš, Slováček), 59. Dotchin - 28. Pýcha (Bičevskis). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Komárek, Hnát. Vyloučení: 7:7, navíc Fořt (Mladá Boleslav) do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 3532.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka, Sotnieks - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, M. Procházka - Zikmund, Filip, Melka - O. Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenér: Vejvoda.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pýcha, Pláněk, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich - Lantoši, O. Najman, Söderlund - Šťastný, Fořt, Lunter - Kelly Klíma, O. Roman, Malát - J. Stránský, Bičevskis, Dvořáček. Trenér: Kalous.