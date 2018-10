Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejista Jaromír Jágr stále neví, kdy se vrátí v sestavě Kladna na prvoligový led. Řekl to dnes na setkání s novináři v Třinci, kde se v rámci naplánovaných soukromých aktivit zapojil do tréninku s místními mladými hokejisty.

Šestačtyřicetiletý Jágr původně plánoval, že na několikadenním "tripu" kladenských Rytířů po Moravě a Slezsku znovu naskočí do sestavy a mezi zápasy stihne i soukromé aktivity. Nakonec splnil jen druhou část záměru.

"Měl jsem v předběžném plánu, že v sobotu nastoupím ve Frýdku-Místku, v pondělí v Porubě a pak ve Vsetíně, proto ta akce tady v Třinci byla spojena s naším kladenským tripem na Moravě. Ale ještě se necítím, vyšlo to tedy jen tak na polovinu," řekl Jágr, který si nechal minimální pravděpodobnost, že by v pondělí nebo ve středu přece jen nastoupil.

"Asi bych ten zápas mohl odehrát, možná bych se nezranil. Ale z mého pohledu to není potřeba. Tam jde o to, abych byl fyzicky na takové úrovni, že můžu nastoupit i v dalších zápasech a dlouhodobě hrát na vysoké úrovni," naznačil Jágr, že návrat nechce uspěchat. "Nebudu zastírat, že i když to je druhá liga, je to kvalitní soutěž a na to, abych pomohl, musím být fyzicky připravený. Až hlava a srdce řeknou jo, tak nastoupím," podotkl legendární útočník, který od únorového zranění v utkání proti Havířovu neodehrál celý zápas a sbíral jen po sekundách starty nutné pro případnou výpomoc v baráži o extraligu.

K Třinci ho dlouhodobě pojí přátelský vztah s majiteli místních železáren i hokejového klubu, ve hře je tedy stále jako v minulé sezoně možnost, že by Ocelářům vypomohl formou střídavých startů.

"Nezacházel bych moc do detailů, záleží, jak se budu cítit. Další důležitá věc je, jak na tom budu hokejově. To je i pro Třinec důležité. Nepůjdu hrát za tým, kde bych nebyl oporou. Na tu otázku si musíme dát čas," řekl Jágr, kterého podle jeho slov v poslední době trápí zadní stehenní sval i rameno. Kvůli tomu zrušil i původně zamýšlenou aktivní účast na tenisové rozlučce Radka Štěpánka.

O tom, že by kariéru s ohledem na přetrvávající zdravotní potíže pověsil na hřebík, ale olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný držitel Stanley Cupu neuvažuje. "To by bylo moc jednoduché. Snažím se udělat to nejlepší pro náš klub. Pořád věřím, že tím, že budu na ledě, budu pro Kladno prospěšný. Je to nabaleno i na sponzory a diváky. Jinak by to bylo o něčem jiném," prohlásil Jágr.

Zhruba třičtvrtěhodinový trénink s mladými hokejisty si užil s úsměvem na rtu. "Hlavní je, jestli jsem nabil mladé hráče. Samozřejmě je to pro mě taková radost vidět tu jejich chuť, mě už to hokejové staří někdy negativně osloví a ne každé ráno je to vstávání taková radost. Byl jsem rád, že jsem si mohl zatrénovat, a doufám, že jim to pomůže k motivaci," podotkl Jágr, který v třinecké Werk Aréně v sobotu trénoval i individuálně.