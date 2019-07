Jágr se zapojil do přípravy Kladna, čeká ho boj s kilogramy

Kladno - Sedmačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr se dnes poprvé zapojil do tréninku hokejistů Kladna, s nimiž coby hrající majitel klubu vybojoval v dubnu návrat do extraligy. Po dlouhé době nečinnosti se potřebuje dostat do formy, ale jinak věří, že Rytíři budou na působení mezi elitou připravení a budou hrát důstojnou roli.

"Samozřejmě by bylo ideální, kdybych během léta trénoval každý den, jenže já poslední tři měsíce nedělal vůbec nic. Takže po prvním tréninku s mužstvem na ledě se cítím přesně tak, jak jsem počítal. Teď jde jen o to, jak rychle se do toho dostanu," řekl Jágr pro sport.cz.

Už 30. července čeká Středočechy první z jedenácti přípravných zápasů. Jágr je chce odehrát všechny, pokud bude zdravý. "Ale žádné velké plány si nedělám, všechno se může z minuty na minutu změnit," podotkl Jágr.

"Pochopitelně vím, že když jsem se na to poslední tři měsíce vykašlal, o to to teď budu mít náročnější. O únavu ale nejde, tu jsem nikdy neřešil. Jde jen o to, aby vydrželo zdraví. Když vydrží, v pohodě se přinutím. Tu vůli jsem měl vždycky, když byla kritická situace," uvedl Jágr.

Tréninkové dřiny se neobává. "Jsou daleko náročnější zaměstnání než hokej. Když z toho ale v pokročilém věku vypadneš, je daleko těžší zase naskočit. Vlastně jsem rád, že mi po prvním tréninku bylo špatně. Horší by bylo, kdybych se cítil dobře. To bych si začal myslet, že jsem Superman."

Mimo jiné ho čeká boj s nadváhou. "Mám 121 kilo. Optimální by bylo 105 až 107. Doufám, že se k tomu do začátku sezony dostanu," řekl Jágr.

Kladno hrálo extraligu naposledy v roce 2014, Jágrova odmlka je ještě delší. V extralize působil při výluce v NHL v úvodu sezony 2012/13 a před návratem do zámoří si připsal v 34 zápasech oslnivých 57 bodů (24+33).

"Teď jdu ale do neznáma, stejně jako většina našich hráčů. Neznamená vůbec nic, že jsem extraligu hrál před sedmi lety, kdy jsem měl natrénováno z NHL a hrál v NHL v té době ještě obstojnou roli. Neříkám, že tehdy pro mě byla extraliga snadná. Určitě ale byla jednodušší, než bude teď. Sedm let je strašně dlouhá doba. Mám k nejvyšší soutěži obrovský respekt, ale ne obavy," uvedl olympijský vítěz z Nagana.

Svému týmu věří. "Věřil jsem našim hráčům už letos v baráži, i když všichni říkali, že absolutně nemáme šanci se do ní byť jen dostat. A ta víra tam je pořád," zdůraznil dvojnásobný šampion Stanleyova poháru.

"Když jsi bohatý klub, můžeš si koupit hráče. Jen to ti ale nic nezaručí. Hladovější hráči, kteří chtějí něco dokázat, sice možná nejsou tak talentovaní, ale víš, co od nich můžeš čekat. Věřím, že v ní budeme hrát důstojnou roli, i když nám nikdo nedává šanci. Takové názory respektuju, ale neztotožňuju se s nimi," doplnil Jágr.

Nic na tom nezměnil ani odchod Tomáše Plekance do Brna. Jágr mu ho ani v nejmenším nezazlívá. "Když se loni vracel z NHL, byla určitá dohoda mezi třemi stranami - Kladnem, Brnem a Plekym. Nikdo ji neporušil, takže nesouhlasím s některými reakcemi, že nás teď Pleky zradil. Tak to v žádném případě není. Pomohl nám v té nejdůležitější fázi sezony, v baráži. A přece mu teď nemůže nikdo zazlívat, že chce na vysoké úrovni hrát dál. Nikde není řečeno, že se k nám po určité době nemůže vrátit," řekl Jágr.

O hře Rytířů mezi elitou má jasno. Spoléhat chce hlavně na poctivou práci. "Budeme tvrdě makat. Je jedna věc, že nás soupeři můžou porážet. Já ale můžu zaručit, že se suchým trikem z Kladna nikdo neodjede. Bude je to bolet," prohlásil Jágr.