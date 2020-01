Jágr se vrací po zranění, nastoupí za Kladno na Spartě

Praha - Jaromír Jágr se po šesti týdnech vrací do sestavy hokejistů Kladna. Po zranění přitahovačů nastoupí sedmačtyřicetiletý útočník v dnešním utkání 36. kola extraligy v O2 areně proti Spartě. Právě proti Pražanům se hrající majitel Rytířů 29. listopadu v domácím zápase zranil. Klub potvrdil na svém twitterovém účtu Jágrovo zařazení do první formace po boku Petra Vampoly a Ladislava Zikmunda.

Jágr, který vynechal 12 utkání, utrpěl zranění v čistém souboji s Adamem Poláškem. S ním už se v duelu se Spartou nepotká, protože Polášek zamířil v tomto týdnu do finské Tappary Tampere.

"Je to něco úplně jiného, než jsem měl dřív. Předtím jsem měl poraněné tříslo a věděl jsem, že do tří týdnů budu v pohodě. Také jsem věděl, jaký to má progres. Že nejdřív si dáš volno, pak pomalu začneš posilovat a víš, že ta bolest zmizí během tří týdnů," řekl Jágr ve středu.

"S natrženými přitahovači je to jiné. Protože když jsem nedělal nic do rychlosti, tak jsem mohl hned druhý den trénovat. Jenže tady jde o to, že jakmile na to dám nějakou větší zátěž a jdu do maxima, tak cítím bolest. Je to nepříjemný," doplnil Jágr.

Na jeho první vystoupení v této sezoně proti Spartě v O2 areně přišlo 13. listopadu 17.220 diváků, což je nejvyšší návštěva na utkání české extraligy s výjimkou utkání hraných pod širým nebem.