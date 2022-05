Jágr se v Praze srazil s tramvají, nehoda se obešla bez vážných zranění

Praha - Legendární český hokejista Jaromír Jágr měl dnes v Praze dopravní nehodu. Padesátiletý hráč a majitel Kladna se srazil se svým elektromobilem Kia s tramvají v Plzeňské ulici. Informaci přinesl jako první server novinky.cz a hokejista ji později potvrdil. Havárii, která se obešla bez vážných zranění, nyní vyšetřuje policie.

"Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si jí půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec," popsal Jágr na facebooku průběh nehody.

Ke zprávě přiložil i fotku zničeného auta a fanoušky ujistil, že z havárie vyvázl bez zranění. "Co je ale nejdůležitější, že se cestujícím v tramvaji nic nestalo," dodal a poděkoval za pomoc všem, kteří na místě zasahovali.

K nehodě došlo dopoledne u motolské nemocnice. Tramvaj do vozu s logem Rytířů Kladno narazila na straně řidiče. Za volantem byl právě olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Na místě zasahovali hasiči, policie i záchranáři, kteří ošetřili jednoho zraněného. "Muž po nehodě podepsal negativní revers s tím, že nepotřebuje převoz do nemocnice," citoval server Novinky mluvčí záchranářů Janu Poštovou.