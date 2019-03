Semifinále play off první hokejové ligy - 3. zápas: ČEZ Motor České Budějovice - VHK Robe Vsetín, 19. března 2019 v Českých Budějovicích. Zleva Jakub Babka z Budějovic, Jiří Drtina a Mitchell Theoret ze Vsetína a budějovický Cody Bradley.

Semifinále play off první hokejové ligy - 3. zápas: ČEZ Motor České Budějovice - VHK Robe Vsetín, 19. března 2019 v Českých Budějovicích. Zleva Jakub Babka z Budějovic, Jiří Drtina a Mitchell Theoret ze Vsetína a budějovický Cody Bradley. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Jaromír Jágr prvním gólem v play off v českých soutěžích od roku 1990 pomohl Kladnu ve třetím semifinále první ligy k výhře 5:1 nad Jihlavou. Jeho spoluhráč Tomáš Plekanec přispěl gólem a nahrávkou, Rytíři v sérii vedou 2:1.

České Budějovice porazily Vsetín i potřetí a po triumfu 2:0 je dělí poslední krok od postupu do baráže. Valaši po domácích prohrách 0:2 a 0:6 ani potřetí nevstřelili Jihočechům branku.

Jágr se naposledy prosadil ve federální lize 12. března 1990 ve druhém utkání o bronz proti Litvínovu. Tehdy v osmnácti letech skóroval dvakrát, prohru 4:5 ale neodvrátil.

Dnes měl Jágr první šanci v páté minutě, jenže kladenský majitel nastřelil jen brankáře Honzíka. Rytíři přetavili tlak v první trefu v desáté minutě. Vampola odebral Štebihovi v obranném pásmu Jihlavy puk a našel Melku, který z levého kruhu zamířil přesně ke vzdálenější tyči.

"Věděli jsme, že to bude těžké, že rozhodují první góly. V obou zápasech, kdo dal první gól, vyhrál. Nechtěli jsme dopustit, aby Jihlava dala první gól, protože by se ukázalo, že se tím pádem dostanou na koně. Povedlo se. Zase kdo dal první gól, vyhrál zápas," řekl novinářům Jágr.

I Jihlava dokázala v úvodním dějství zaútočit. Největší příležitost si paradoxně vytvořila při kladenské přesilovce, kdy se Dostálek dostal do samostatného úniku, s nímž si gólman Cikánek poradil.

Do druhé třetiny vstoupila aktivněji Dukla a odměnou jí byla v 31. minutě vyrovnávací branka při čtyři na čtyři. Na trestné lavici v tu chvíli seděli Jágr se Skořepou. Obrana Kladna nechala před brankou zcela osamoceného Bezúcha, který nepohrdl Jiránkovou nahrávkou.

Jenže Středočeši odpověděli dvěma trefami. Nejprve ve 34. minutě dopíchl Melka puk zblízka za Honzíka a o 64 vteřin později přišla v přesilové hře Jágrova chvíle. Plekanec ho vybídl ke střele z levého kruhu a druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL ranou z první z pokleku na bližší tyč zvýšil na 3:1.

V 45. minutě přidal čtvrtý zásah Kladna po závaru před brankou Kehar a o tři minuty později se z trestného střílení prosadil Plekanec.

"Je pravda, že Kladno vyhrálo, ale my si myslíme, že za velkého přispění těch čtyř pánů, co si říkají rozhodčí. Dál bych to nekomentoval," prohlásil asistent jihlavského kouč František Zeman.

Ve vyprodané českobudějovické Budvar aréně si diváci museli dlouho počkat na úvodní gól. V 31. minutě sice domácí obránce Kutlák překonal brankáře Gábu, rozhodčí však gól neuznali, jelikož poté, co vsetínský Frolo přihrál svému gólmanovi ztracenou hokejku, přerušili hru a hostujícího beka vyloučili.

Motor se dočkal ve 43. minutě v početní výhodě. Útočník Doležal těsně před levým kruhem tvrdě vypálil a Gába jeho pokus vyrazil před sebe na Karabáčka, který otevřel skóre. Pojistku do prázdné branky při vsetínské power play přidal útočník Čermák.

"Byli jsme si vědomi důležitosti prvního domácího zápasu v sérii. Každé utkání je důležité, ale po návratu ze Vsetína jsme chtěli dvě venkovní výhry potvrdit, což se podařilo. Je to dobré, máme další vítězství," uvedl pro klubový web českobudějovický trenér Václav Prospal.

"A že jsme zatím neinkasovali? Je to kredit našich brankářů a celého týmu za to, jak zodpovědně hrají a plní všechny detaily. Tohle je týmový výkon a gólmani stojí vepředu všeho dění. Jsou za to, stejně jako celý mančaft, odměněni," dodal dvojnásobný mistr světa.

Semifinále play off první hokejové ligy - 3. zápasy:

Motor České Budějovice - Vsetín 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 43. Karabáček, 60. M. Čermák. Rozhodčí: Kubičík, Micka - Luks, Zídek. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Kladno - Jihlava 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 10. a 34. Melka, 35. Jágr, 45. Kehar, 48. Plekanec z trest. střílení - 31. Bezúch. Rozhodčí: Šindel, Obadal - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 10:9, navíc Štebih (Jihlava) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Další program:

Středa 20. března - 4. zápasy:

17:30 Motor České Budějovice - Vsetín,

18:00 Kladno - Jihlava.

Pátek 22. března - 5. zápas:

17:30 Jihlava - Kladno,

17:30 Vsetín - České Budějovice (případný).