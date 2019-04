Peking - Jaromír Jágr se dnes v Pekingu stal ambasadorem čínského hokeje. Symbolickou plaketu předal legendárnímu útočníkovi šéf čínského hokeje Cchao Wej-tung na české ambasádě, kde se konala slavnostní recepce na oslavu výročí 70 let od uzavření česko-čínských diplomatických styků. Jágr v Číně doprovází prezidenta Miloše Zemana, v neděli bude součástí české delegace u čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Stát by se také mohl tváří hokejového turnaje na olympijských hrách, které bude Peking za tři roky pořádat.

"Jsem rád, že jsem dostal toto ocenění," řekl Jágr českým novinářům. Poznamenal, že hokej si zaslouží mnohem větší popularitu nejenom v Číně, ale i po celém světě. "Kdo kdy hrál hokej, nebo se na něj díval, musí se mnou souhlasit a musí říct, že to je jeden z nejkrásnějších sportů, a já si opravdu myslím, že si zaslouží větší popularitu po celém světě. A já budu dělat maximum pro to, aby se tak stalo," dodal.

Jágr by mohl být jednou z tváří zimních olympijských her v roce 2022. Novinářům dnes řekl, že v této věci zatím nic nepodepsal. O olympijských hrách by se mohlo mluvit i v neděli, kdy Jágr společně například s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem, který se již před časem stal tváří čínské superligy, doprovodí Zemana k čínskému prezidentovi. "Byl jsem vychován, že má člověk uznávat autority a vážit si lidí. Jsem jedině rád, že budu pozván," řekl k setkání.

Dnes také společně s manželkou prezidenta Ivanou Zemanovou a zástupci vedení českého hokeje navštívil pekingskou sportovní univerzitu, kde kladenská hokejová juniorka sehrála krátké utkání s čínskou reprezentací. Setkal se také s místními studenty. Na otázku, zda se mohou Číňani do pekingské olympiády "naučit hrát hokej", řekl, že to je těžké. "Ale věřím, že olympiáda, která tady bude probíhat v roce 2022, pomůže k rozvoji hokeje v Číně a celkově po celém světě," dodal.

V pátek by se měl Jágr v Pekingu jako majitel kladenských Rytířů zúčastnit podpisu dohody o rozvoji česko-čínského programu ledního hokeje mezi Českou hokejovou akademií, týmem Rytíři Kladno a Českou hokejovou asociací na jedné straně a Čínskou hokejovou asociací, Pekingskou sportovní univerzitou a Čínskou hokejovou akademií na straně druhé.